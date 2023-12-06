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Türkiye'de Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri tarafından yapılan TÜBİTAK projesi kapsamında Sivas'tan yeni bir böcek türü keşfedildi. Türkiye'ye özgü olan bu türe 'Medon Turcicus' adı verildi. Keşfedilen tür, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Türkiye'de yeni bir böcek türü daha keşfedildi

İklim değişiklikleri biyoçeşitlilik için tehlike oluştururken Türkiye'de yeni türlerin keşfi yapılıyor

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan TUBİTAK Projesi Kapsamında Sivas'tan yeni bir böcek türü keşfedildi. Yeni böcek türünün Türkiye'ye özgü olması nedeniyle bilim adamları tarafından " Türkiye'nin Medon'u" anlamına gelen Medon Turcicus ismi verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Prof. Dr. Sinan Anlaş ve Doç. Dr. Semih Örgel TÜBİTAK destekli bir proje çalışmasında Sivas'tan yeni bir böcek türü buldu. 2019 yılında Sivas, Yıldız Dağları'na yapılan bir arazi çalışması sırasında bulunan bu yeni türe, Türkiye'ye özgü olduğu için Medon Turcicus ismi verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Semih Örgel, "Prof. Dr. Sinan Anlaş'ın yürütücülüğünde gerçekleşen 215Z080 Nolu 'Orta Anadolu Bölgelerindeki Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) altfamilyası türleri üzerinde faunistik ve sistematik araştırmalar' adlı TÜBİTAK projesi çerçevesinde Yıldız Dağları Kayak Merkezi civarında yaptığımız çalışmalarda bu böcek türünü Kör Fare gibi memeli hayvanların yuvalarında bulduk. Daha sonra bu türü Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan çeşitli türlerle karşılaştırdık. Bu çerçevede Avusturya'da Viyana, Fransa'da Paris ve Rusya'da St. Petersburg Tabiat Tarihi Müzelerini ziyaret ederek o müzelerde korunan çok sayıda türü inceledik. Yaptığımız incelemeler sonucunda Sivas'tan bulduğumuz türün şimdiye kadar bilinen hiçbir türe benzemediğini belirledik. Ardından bu yeni türü bilim dünyasına tanıtmak için bir makale hazırladık. Bu yeni tür aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kerim Çiçek danışmanlığında yaptığım Doktora tezine de eklendi. Makalemiz ise 'Journal of Insect Biodiversity' adlı uluslararası bir dergide yayınlandı, böylece bu tür bilim camiasına tanıtılmış oldu. Bulduğumuz yeni tür çok nadir ve özel bir tür olduğundan bu böcek türü ile ilgili gelecekte moleküler çalışmalar da yapmayı planlıyoruz." dedi.

"Proje kapsamında 20'den fazla yeni tür keşfedildi"

Alaşehir MYO'da bulunan Zooloji Müzesi sorumlusu ve aynı zamanda bu yeni türü keşfeden ekipte yer alan Prof. Dr. Sinan Anlaş ise, söz konusu TÜBİTAK projesi kapsamında İç Anadolu Bölgesi'nde 20'den fazla yeni tür keşfedildiğini ve bunların önemli bir kısmının çeşitli uluslararası ve prestijli dergilerde yayınlandığını belirtti. Bu türlerin ise hemen hemen tamamının avcı yani yararlı türler olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sinan Anlaş, Alaşehir Zooloji Müzesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Alaşehir Zooloji Müzesi uluslar arası tescilli bir müze olup daha çok böcek örnekleri bulundurmaktadır. Bu çerçevede onlarcası yeni tür olmak üzere binlerce böcek türü sergilenmektedir. Bunların içinde en dikkat çekenler ise yurt dışından getirdiğimiz çok çeşitli renklere sahip kelebekler ve büyük boyuttaki kınkanatlılardır. Zaman zaman Alaşehir'de bulunan okulların ziyaret ettiği ve çeşitli bilim şenliklerinde sergilenen koleksiyon Türkiye'de bulunmayan gösterişli türleri ihtiva ettiğinden çocuk ve gençler tarafından ilgiyle gezilmektedir"

Prof. Dr. Sinan Anlaş, son olarak kurdukları müze ve gerçekleştirdikleri sergilerin önemini vurgulayarak, "Ülkemiz ve tüm dünya özellikle son birkaç on yıldır küresel iklim değişikliği ile birlikte büyük bir biyoçeşitlilik krizi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Her geçen yıl binlerce canlının nesli tükenmektedir. Bizim amacımız geleceğin büyükleri şimdinin öğrencilerine biyoçeşitliliğin önemini anlatmak, bunun için de yaptığımız sergilerin önemi çok büyük" sözlerini tamamladı.

Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda Yüksek Lisans yapan Ganalı ve Haitili öğrenciler de Alaşehir MYO Böcek Müzesi'nde çalışmalar yaparken, böcek müzesinin zengin olduğunu ve buradan daha çok bilgi sahibi olacaklarını dile getirdi. Alaşehir Zooloji Müzesi'nin randevu alınarak ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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