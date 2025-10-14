Türkiye'de Yaz Yağışları Tarihinin En Düşük Seviyeinde

Türkiye'de yaz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalırken İstanbul'da da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması (1991-2020) 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 30, geçen yıl yaz mevsiminde ise 58,4 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı hesaplandı.

Bu yazda görülen yağışlar, tüm bölgelerin normallerinin ve geçen yılın altında gerçekleşirken Marmara ve Karadeniz'de 65, Akdeniz ve İç Anadolu'da 17, Ege Bölgesi'nde son 16 yılın en düşük yağışları tespit edildi.

Yaz mevsimi yağışları, normallerine göre Denizli, Muğla'nın güney ve batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinde yer yer artarken diğer kesimlerin tamamında azalma gösterdi.

Azalma oranı Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz Bölümü'nün büyük kesiminde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yazın Trabzon normallerine göre yakın yağış alırken, diğer tüm illerde normale göre azalma tespit edildi.

Normaline göre en fazla yağış azlığı görülen iller yüzde 93'yle Çanakkale, yüzde 92'yle Bilecik, yüzde 91'le İzmir ve yüzde 90'la İstanbul oldu.

Yaz yağışları, Amasya, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın yaz mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2025 yaz mevsimi (mm Normal (mm 2024 yaz mevsimi (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Marmara 11,6 83 28,6 86 azalma 59 azalma Ege 21,5 47,7 34,6 55 azalma 38 azalma Akdeniz 21 37,3 41 44 azalma 49 azalma İç Anadolu 27,8 57 54,1 51 azalma 49 azalma Karadeniz 69 132,6 125 48 azalma 45 azalma Doğu Anadolu 28,6 55,5 66,1 49 azalma 57 azalma Güneydoğu Anadolu 3 11,8 5,5 75 azalma 46 azalma

- "Su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir AA muhabirine, Türkiye'nin yaz aylarında genellikle yüksek basıncının etkisinde kaldığını, bu nedenle uzun süreli açık ve sıcak havaların görüldüğünü söyledi.

Yerel olarak zaman zaman yağışlar yaşansa da genel tabloda kuraklığın görüldüğünü belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi mevsim normallerine göre daha az yağış aldı. Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz hariç kesimlerde yağışlarda azalma gözlendi. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise oldukça kurak geçti." diye konuştu.

Özdemir, kuraklığın her geçen yıl artmasının temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, ısı adalarının artışı ve küresel ısınma olduğunu anlattı.

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yüzde 29 seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Özdemir, "Ege ve Bursa çevresindeki barajların büyük bölümü kuruma noktasına geldi. Eğer bu kış yeterli yağış alamazsak su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

Özdemir, yaz boyunca Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse hiç yağış almadığını, İç Anadolu'nun büyük bir kısmında da yalnızca yerel ve kısa süreli yağışların görüldüğünü ifade etti.

Akdeniz ve Ege'de yüksek sıcaklıklarla birlikte Afrika ve Arabistan Yarımadası'ndan gelen sıcak hava kütlelerinin buharlaşmayı artırdığını vurgulayan Özdemir, yağış olmayınca da su kaynaklarının hızla tükendiğinin altını çizdi.