Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığın son bulmasını istiyor

ŞAHİN OKTAY/EMRE AYVAZ - Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, son 3 yılda yedinci erken genel seçimin yapılacağı Bulgaristan'da siyasi istikrarsızlığın sona ermesini bekliyor.

Çifte vatandaşlar, ülkelerinde 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçim için Türkiye'de kurulacak 168 sandıkta oy kullanacak.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Onursal Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, AA muhabirine, Bulgaristan'da son 3 yıldır çok ciddi siyasi istikrarsızlık yaşandığını, bu süreçte kurulan hükümetlerin 6 aydan fazla ömür süremediğini söyledi.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde kurduğu hükümetlerle devletin yönetildiğini dile getiren Çolakoğlu, parlamentoya çok sayıda küçük parti girdiğini, koalisyon hükümeti oluşturulamadığını kaydetti.

Çolakoğlu, seçimlerin yenilenme sıklığı ve partilerin uzlaşmaz tavrının Bulgaristan vatandaşları arasında büyük bıkkınlığa neden olduğuna işaret ederek, "Bu bıkkınlık da seçime katılmayı engelliyor. Bu Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığını taşıyan vatandaşlarımıza da yansıyor. Katılımlarda düşüş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çevrim içi dilekçe sayısı yüzde 30 düştü"

Seçimlerde yurt dışında sandık açılması için verilen çevrim içi dilekçe sayısında yüzde 30 düşüş yaşandığını bildiren Çolakoğlu, bunun seçime katılım sayısının düşeceğine dair bir işaret olduğunu vurguladı.

Çolakoğlu, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de 168 sandık kurulacağını belirterek, "168 sandık oldukça yüksek bir sayı. Herkesin rahatça oy kullanabileceği bir oran. Sandık sayısı katılımı ne kadar etkiler? Kolaylaştırır ama vatandaşı motive eden bir unsurun olması lazım. 'Bir şey değişmez' beklentisi olduğu sürece katılım da düşük kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de oy kullanabilecek çifte vatandaş sayısının 250 bin civarında olduğunu, bu sayının hiçbir zaman sandığa yansımadığını aktaran Çolakoğlu, şunları söyledi:

"2009 yılı Türkiye'de en fazla oyun kullanıldığı yıldır. Yaklaşık 90 bin kişi oy kullandı. Bir daha da o rakama ulaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığı dönem bir Türk aday olarak, Hak ve Özgürlük Hareketinin eski genel başkanı Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanı adayıydı. Onun da etkisiyle 60 bin civarı oy kullanıldı. Sonra tekrar düştü. Bu potansiyelin harekete geçeceğini düşünmüyoruz. Eğilim aynı."

"Tablonun çok fazla değişeceğini düşünmüyoruz"

Çolakoğlu, Bulgaristan'da en az 7 partinin Meclise girmesinin beklendiğini aktararak, "Biz tekrar bir hükümet kurulabileceğine, istikrarlı bir hükümetin kurulabileceğine dair maalesef çok fazla bir ümit besleyemiyoruz. Tablonun çok fazla değişeceğini düşünmüyoruz." dedi.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un 2-3 yıl önce başkanlık sistemine geçilmesi konusunu gündeme getirdiğine, bu önerilerin çok tartışılmadan ve ön yargılarla önünün kesildiğine işaret eden Çolakoğlu, seçimlerde yine bir istikrarsızlık çıkması durumunda, bu konunun tekrar gündeme geleceğini ve daha fazla tartışılacağını düşündüğünü kaydetti.

Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'ın istikrara kavuşmasının Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için de bir avantaj olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an geldiğimiz noktada hükümeti A kişisi kurmuş, B partisi kurmuş çok önemli değil. İstikrarlı bir hükümetin kurulması, şu an birinci öncelik haline geldi. Bulgaristan'da öyle bir noktaya gelindi ki; vatandaş şu an herhalde 'istikrarlı bir hükümet kurulsa ya kim kurarsa kursun' diyecek duruma geldi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için de ben böyle bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü burada da bir bıkkınlık var. Türkiye'den sandık açılması için yapılan başvurularda da ciddi bir düşüş var, nisan ayındaki seçime göre. Bu bize, burada da katılımın düşeceğini gösteriyor."

"Koalisyon hükümeti çok uzun ömürlü olamıyor"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da Bulgaristan'da yüzde 4 seçim barajı bulunduğunu, yaklaşık 6-7 partinin bu barajı geçebildiğini, ülkede tek başına hükümet kurulamadığını anlattı.

Ülkenin koalisyon hükümetleriyle yönetildiğini dile getiren Bilaloğlu, şunları söyledi:

"Farklı görüşlere sahip partiler bir araya geldiğinde, bu koalisyon hükümeti çok uzun ömürlü olamıyor. Bulgaristan'ın bir an önce istikrara kavuşmasını temenni ediyoruz. Çifte vatandaşlar olarak, istikrarın sağlanması düşüncesi doğrultusunda oy kullanıyoruz. Bu seçim inşallah son olur ve bir istikrar söz konusu olur. Oradaki vatandaşlar da rahat bir nefes alır, biz de."

Bilaloğlu, Türk ve Müslümanların yoğun olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketinin kendi içinde yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ikiye bölündüğüne dikkati çekerek, "Amacımız Bulgaristan'da yaşayan Türklerin oylarının hiç bölünmemesi, Bulgaristan'daki ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlarımızın güçlü bir iradeye sahip olmasıydı ancak ikiye bölünmüş oldu. Aklın, mantığın hakim olacağı bir seçim olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, Sakarya'da, Serdivan Hacı Emine Oba İlkokulu ve Ferizli Halk Eğitim Merkezi'nde sandık kurulacağını, elektronik posta yoluyla müracaat yapamayan çifte vatandaşların, seçim günü dilekçe vererek oy kullanabileceğini bildirdi.

Seçimin sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Bilaloğlu, "Bugüne kadar çok fazla seçime gittik ancak insanlarımız yılmasın. Demokratik haklarını kullansınlar. İnşallah bu son olur. Vatandaşlarımıza çağrımız; herkes gelsin, oyunu kullansın." dedi.