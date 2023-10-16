DEAŞ'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE 17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI -1
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel