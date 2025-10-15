Türkiye'de Yağış Miktarları 52 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Türkiye genelinde bu yıl yağış verilerinin, son 52 yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporu açıklandı.

Rapor sonuçlarının yer aldığı Bakanlık açıklamasına göre, 2025 yılı yağışları uzun yıllar ortalaması ile geçen yılın aynı döneminin yağışlarının altında gerçekleştiği ve yurt genelinde bu dönemde metrekareye 422,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin yüzde 29 altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Bölgelere göre su yılı yağışları

Bu yılın su yılı verilerine göre, yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azalırken, Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma kaydedilirken, İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma kaydedildi.

Giresun'da yıllık yağış yüzde 30 arttı, Hatay'da yüzde 66 azaldı

İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 1812,1 kilogram ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre en fazla artış ise yüzde 30 ile Giresun'da kayıtlara geçti.

En az yağış, metrekareye 182,8 kilogram ile Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay'da ölçüldü.

2025 su yılı yağışları, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Hakkari 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde tespit edildi.

Öte yandan, eylül ayı bazındaki yağış değerlendirmelerine göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışı, normalin yüzde 14 ve geçen yıl eylül ayı yağışının yüzde 37 altında gerçekleşti.

Mardin, eylül ayında hiç yağış almadı. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedildi.

Geçen ay son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçti

Geçen ayın ortalama sıcaklığı 21,7 derece olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık, 1991-2020 normallerine göre Eylül ayı ortalamasının 0,8 derece üzerinde gerçekleşti.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçerken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Marmara'da orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre ise Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık etkili oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum (Osmancık), Trabzon (Akçaabat) ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli (Çemişgezek), Elazığ (Ağın), Van (Erciş, Gevaş ve Başkale) ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır (Ergani) ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık ölçüldü.

Marmara Bölgesi genelinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşandı.