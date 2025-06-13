Türkiye'de Yabancı Çobanlar İçin Çalışma İzni Başvuruları Başladı

Türkiye'de hayvancılık sektöründe yerli iş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda istihdam edilmek üzere deneyimli yabancı çobanlara yönelik çalışma izni başvuruları, dün itibarıyla alınmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli iş gücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvuruları dün alınmaya başlandı.

Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuru yapılabilecek.

İşletmeler için başvuru şartları şöyle açıklandı:

"Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması, besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması gerekmektedir."

Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.