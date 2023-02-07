Türkiye'de Vatandaşlar Zorlu Kış Şartlarına Karşın Depremzedelere Yardıma Koşuyor

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve 3.300'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine, 20.000'den fazla kişinin yaralamasına yol açan yıkıcı depremin ardından çok sayıda vatandaş zorlu kış şartlarına aldırmaksızın bölgenin yolunu tuttu.

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir bina görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve 3.300'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine, 20.000'den fazla kişinin yaralamasına yol açan yıkıcı depremin ardından çok sayıda vatandaş zorlu kış şartlarına aldırmaksızın bölgenin yolunu tuttu.

Karla kaplı yollar, araç ve kamyonlarla doldu. Bazıları acil yardım malzemeleri taşırken bazıları da sevdiklerine ulaşmaya çalışıyordu.

Hataylı olan Durmuş adlı 70'li yaşlardaki bir kişi İstanbul'dan yola çıktığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Durmuş, "Afet bölgesine doğru gidiyorum, çünkü orada akrabalarım var... Onları göreceğim ve yardım edeceğim" dedi. Durmuş, akrabalarından sadece bazılarıyla irtibata geçebildiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen başka bir sürücü de Xinhua'ya verdiği demeçte kızıyla damadı için endişelenen arkadaşını İstanbul'dan Hatay'a götürdüğünü belirtti. Sürücü, "En sonunda onlara ulaşabildik ve hayatta olduklarını öğrendik" dedi ve ekledi: "Ama şimdi sokakta kalıyorlarmış."

Kamyon şoförü Ömer Aslan ise Ankara'dan, depremden etkilenen bölgelere ilaç dolu bir kamyon götürüyor. Xinhua'ya konuşan Aslan, yolların soğuk ve rüzgarlı olduğunu, "ama Türkiye'nin her yerinden insanların yardım için birlikte çalıştığını" dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli depremde yıkılan binanın enkazında hayatta kalanları arayan insanlar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem bölgedeki 10 ilde yıkıma yol açtı.

Son resmi verilere göre 3.549 kişi hayatını kaybetti, 22.168 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İstanbul'dan bölgeye yardım akmaya devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Salı gününün ilk saatlerinde İstanbul ile deprem bölgesi arasında bir hava köprüsü kurulduğunu ve 73 uçuşla yaklaşık 13.000 personel ve gönüllünün bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yerlikaya, damperli kamyon, ekskavatör ve vinç gibi 42 inşaat makinesinin de afet bölgesine gönderildiğini belirtti.

Bu arada İstanbul'dan giden 100 kişilik bir ekip Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor ve Salı gününün ilerleyen saatlerinde 300'den fazla personelin daha Hatay'a ulaşması bekleniyor.