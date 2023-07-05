Türkiye'de Uyuşturucu Olaylarında Yakalanan Şüpheli Sayısı Arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl güvenlik güçlerinin müdahale ettiği uyuşturucu olaylarında yakalanan şüpheli sayısı arttı. Operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 246 bin 237 uyuşturucu olayında 313 bin 786 şüpheli yakalandı.

Türkiye'de uyuşturucu imali ve ticaretiyle mücadele, EGM, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün; Tarım ve Orman Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu (ATK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi kurumlarla işbirliğiyle yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, kurumların 2022'ye ait verileriyle "2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu" hazırlandı.

Rapora göre güvenlik güçleri, Türkiye genelinde 2021'de 215 bin 771 olaya, geçen yıl ise yüzde 14,1'lik artışla 246 bin 237 olaya müdahale etti.

Yakalanan şüpheli sayısı ise yüzde 6,5 arttı, 313 bin 786 oldu.

Operasyonlarda, 7 ton 972 kilogram eroin, 71 ton 967 kilogram esrar ve skunk, 2 ton 299 kilogram kokain, 5 milyon 50 bin 325 ecstasy, 23 milyon 745 bin 26 captagon, 109 milyon 572 bin 459 kök kenevir, 16 ton 210 kilogram metamfetamin, bonzai adıyla bilinen 2 ton 251 kilogram sentetik kannabinoid ve 12 milyon 607 bin 432 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Suç türleri ve zanlıların suç türlerine göre dağılımı

Türkiye'de geçen yılki 246 bin 237 uyuşturucu olayından 202 bin 527'sinin "kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçu kapsamında olduğu belirlendi. Bu suçu işlediği gerekçesiyle 241 bin 821 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 37 bin 85, "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"a muhalefetten 5 bin 725, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme"den 585, "Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun"a muhalefetten 315 olay kayıtlara geçti.

66 bin 70 şüpheliye uyuşturucu madde imal ve ticareti, 4 bin 861 şüpheliye 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet, 707 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma/özendirme, 327 şüpheliye 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun'a muhalefet kapsamında işlem uygulandı.

Uyuşturucu, suç örgütlerinin finans kaynağı

Raporda, uyuşturucu ticaretinin her türlü suç örgütü için önemli gelir kaynağı olduğu, küresel düzeyde farklı coğrafi alanlarda gizlilik içerisinde yürütüldüğü için finansal boyutuna ilişkin tahmin yapmanın zor olduğu belirtildi.

PKK/KCK/PYD, DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin de uyuşturucu kaçakçılığı ile yakın ilişkisi bulunduğu kaydedildi.

Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren terör örgütleri DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ/PDY'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının; suçüstü operasyonları, bu operasyonlarda yakalananların ifadeleri, terör örgütleriyle bağlantılı suç kayıtları, örgüt ve hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile dokümanlardaki uyuşturucu alışveriş kayıtlarından anlaşıldığı raporda belirtildi.

Raporda, "Bataklık Operasyonu"nun soruşturmasında FETÖ/PDY'nin uyuşturucu ticaretinden gelir elde ettiğine ilişkin en somut tespitlerin yapıldığına, terör örgütüne uyuşturucuyla sağlanan finans desteğinin bir kez daha ortaya konduğuna yer verildi.