Türkiye'de Ürün Güvenliği Denetimleri Hızlanıyor

Türkiye'de tüketicilerin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla denetlenen ürün sayısının yıl sonuna kadar 5 bin partiye ulaşması öngörülüyor.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de tüketiciye yönelik ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi sağlanıyor. Riskli sektörlere ve ürünlere odaklanılan bu denetimlerde, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı uyumlaştırılarak oluşturulan ulusal mevzuatta düzenlenen kimyasal, fiziksel, mekanik, etiketleme kuralları doğrultusunda incelemeler yapılıyor.

Güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor

Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Ayrıca, ürünlerin mevzuata uygun şekilde piyasaya arzı için Ticaret Bakanlığının gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde oluşturulan "güvenli ürün danışma ofisleri" ile firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek veriliyor.

Piyasaya arz edilen tüketici ürünlerinde risklerin ve güvensizliğin en aza indirilmesi için denetimlerin imalatçı ve ithalatçı odaklı yürütülmesi hedefleniyor.

Ürün güvenliği mevzuatına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iktisadi işletmecilere yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi planlanıyor. AB mevzuatı da dikkate alınarak gerekli durumlarda güncelleme çalışmaları ile denetim personelinin yetkinliğinin artırılması için rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Ticarette teknik düzenlemeler önem kazanıyor

Öte yandan ihracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişte uyması gereken standartların, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirmelerinin önemi giderek artıyor.

Bu doğrultuda ülke ticaretinde teknik engel oluşturan düzenlemelerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantılarında gündeme getirilmesine ve ticari diplomasi faaliyetlerine devam edilmesi amaçlanıyor.

Piyasa gözetim ve denetim verilerinin ulusal sisteme tam aktarımı korunacak

Söz konusu amaç ve hedefler kapsamında, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bu yıl sonunda 5 bin parti ürünün denetlenmesi hedefleniyor. Sayının gelecek yıl da aynı şekilde korunması, 2027'de ise 5 bin 100'e yükseltilmesi planlanıyor.

Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler ile kamu yararı doğrultusunda ürün politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi doğrultusunda ihracat pazarındaki teknik mevzuat değişikliklerinin ilgili taraflara bildirim sayısının yıl sonuna kadar 31 bin olması, gelecek yıl 35 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi verilerinin, Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi'ne taşınmasında yüzde 100 olan oranın gelecek yılda da korunması bekleniyor.

Bu doğrultuda, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, söz konusu hedeflere ulaşmak için gelecek yılın bütçesinden toplam 1 milyar 100 milyon 222 bin lira kaynak ayrıldı.