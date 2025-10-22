Haberler

Türkiye'de Ürün Güvenliği Denetimleri Hızlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla yıl sonuna kadar 5 bin parti ürünün denetimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Denetimlerde Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınacak ve güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'de tüketicilerin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla denetlenen ürün sayısının yıl sonuna kadar 5 bin partiye ulaşması öngörülüyor.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de tüketiciye yönelik ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi sağlanıyor. Riskli sektörlere ve ürünlere odaklanılan bu denetimlerde, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı uyumlaştırılarak oluşturulan ulusal mevzuatta düzenlenen kimyasal, fiziksel, mekanik, etiketleme kuralları doğrultusunda incelemeler yapılıyor.

Güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor

Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Ayrıca, ürünlerin mevzuata uygun şekilde piyasaya arzı için Ticaret Bakanlığının gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde oluşturulan "güvenli ürün danışma ofisleri" ile firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek veriliyor.

Piyasaya arz edilen tüketici ürünlerinde risklerin ve güvensizliğin en aza indirilmesi için denetimlerin imalatçı ve ithalatçı odaklı yürütülmesi hedefleniyor.

Ürün güvenliği mevzuatına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iktisadi işletmecilere yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi planlanıyor. AB mevzuatı da dikkate alınarak gerekli durumlarda güncelleme çalışmaları ile denetim personelinin yetkinliğinin artırılması için rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Ticarette teknik düzenlemeler önem kazanıyor

Öte yandan ihracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişte uyması gereken standartların, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirmelerinin önemi giderek artıyor.

Bu doğrultuda ülke ticaretinde teknik engel oluşturan düzenlemelerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantılarında gündeme getirilmesine ve ticari diplomasi faaliyetlerine devam edilmesi amaçlanıyor.

Piyasa gözetim ve denetim verilerinin ulusal sisteme tam aktarımı korunacak

Söz konusu amaç ve hedefler kapsamında, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bu yıl sonunda 5 bin parti ürünün denetlenmesi hedefleniyor. Sayının gelecek yıl da aynı şekilde korunması, 2027'de ise 5 bin 100'e yükseltilmesi planlanıyor.

Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler ile kamu yararı doğrultusunda ürün politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi doğrultusunda ihracat pazarındaki teknik mevzuat değişikliklerinin ilgili taraflara bildirim sayısının yıl sonuna kadar 31 bin olması, gelecek yıl 35 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi verilerinin, Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi'ne taşınmasında yüzde 100 olan oranın gelecek yılda da korunması bekleniyor.

Bu doğrultuda, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, söz konusu hedeflere ulaşmak için gelecek yılın bütçesinden toplam 1 milyar 100 milyon 222 bin lira kaynak ayrıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.