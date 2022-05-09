Türkiye'de üretilecek tam elektrikli Ford E-Transit Custom vitrine çıktı!

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yeri gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Bu dönemde 1997'de Koç Holding ve Ford hisselerinin eşitlenmesiyle kurulan Ford Otosan gibi şirketlerin payı büyük. Geçtiğimiz aylarda Ford Romanya'yı satın aldığını duyuran firma, 2 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında yeni hamlesini yaptı. Gölcük fabrikasında üretilecek Ford'un tam elektrikli ikinci modeli E-Transit Custom vitrine çıktı.

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Ford Transit Custom sürücülere neler sunacak?

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberi göre Ford Otosan'ın ürettiği ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'in ardından E-Transit Custom da geçtiğimiz saatlerde sahneye çıktı. Kocaeli Gölcük fabrikasında üretilmesi planlanan ticari; 380 kilometre menzili, DC hızlı şarj desteği, tam çekme yetkinliği ve dinamikleşen tasarımı ile gelecek.

Aracın tasarımına baktığımızda ise önde LED ışıklarla çevrili, ince ve altıgen bir ızgara karşımıza çıkıyor. Öte yandan şarj noktası sağ ön farın altına konumlandırılmış. Ticarinin geri kalan tasarımıysa geleneksel Transit modellerinden esintiler barındırıyor.

Ford'un en yeni Sync 4 bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 12.0 inçlik dokunmatik ekran, üç sürüş modu ve değişken rejeneratif frenleme gibi çeşitli özellik de araçta bulunacak. Ayrıca Pro Power Onboard ile de aletlerin veya diğer harici cihazların yerinde çalışması için dışa aktarılabilen 2,3kW güç kaynağına sahip olacak.

İçten yanmalı versiyonları da olacak yeni Ford E-Transit Custom'un üretimi 2023'ün ikinci yarısında başlayacak. Fiziksel tanıtımı ise tahmini olarak eylül ayında gerçekleşecek. Bu nedenle ticarinin diğer özellikleri henüz belli değil.

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