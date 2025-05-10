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Türkiye'de Uluslararası Terörizm ve Organize Suçla Aranan İki Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de Rusya ve Gürcistan tarafından uluslararası düzeyde aranan iki kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, Interpol ve Europol'un iş birliğiyle gerçekleştirildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan'da yeşil bültenle aranan 2 şahsın Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası düzeyde aranan iki kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, Rusya tarafından çıkarılan Interpol kırmızı bülteniyle "uluslararası terörizm" suçundan aranan L.R.'nin Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkarılan yeşil bültenle "organize suç örgütü üyeliği" suçundan aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "vor v zakone" adlı suç örgütünün üyesi olan B.P.'nin ise Antalya'da yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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