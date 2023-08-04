Türkiye'de trafik kazaları sonucu can kaybı oranı yüzde 56 azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 10 yılda trafik kazası sonucu can kaybı oranı yüzde 56 azaldı. Ölüm oranının azalmasında karayolu ağının iyileştirilmesinin yanında sürücü kursları ve ehliyet sınavına yönelik düzenlemeler de etkili oldu.

TÜİK verilerine göre 2010'da 100 bin kişi başına düşen trafik kazası sonucu can kaybı oranı 13,4 olurken, 2020'de bu oran 5,8'e düştü. Can kaybı oranının yüzde 56 oranında azalmasında ülkedeki karayolu ağının iyileştirilmesinin yanında sürücülere verilen eğitime ilişkin Avrupa Birliği standartlarında yapılan düzenlemelerin de etkisi oldu. Buna göre 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) yönetmeliğinde yapılan değişiklikle direksiyon eğitimi dersi sınavının uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan eğitmenler 96 saatlik eğitime tabi tutuluyor. Aynı yönetmelikte 2015'te yapılan değişiklikle kurslarda taban fiyat uygulaması yürürlüğe kondu. Bu uygulama ile kursların düşük ücretlerle kayıt alarak direksiyon eğitimlerinin 16 saatten az verilmemesi amaçlandı. Sınav süresi 30 dakikadan 35 dakikaya çıkartılarak sınavın ilk 5 dakikasında kursiyerlerin aracı tanımalarına yönelik değerlendirme kriterleri getirildi. Bunun yanı sıra sürücü belgesi olan ancak araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen kişilere 4 saatlik trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi verilmesi sağlandı. 2016 yılında ise sertifika sınıflarının teorik eğitimi ders saatlerine 4 saat trafik adabı dersi de eklenerek 34 saat olacak şekilde standart oluşturuldu. Kurslarda kullanılan eğitim ve sınav araçlarına yaş sınırı getirilerek kursiyerlerin daha yeni araçlarda eğitim alması sağlandı. Sürücü kurslarının eğitim ortalamalarının ve kursiyerlere verilerin eğitimlerin kalitesi artırıldı. Uygulama sınavında başarısız olan adayların 2 saat direksiyon eğitimi dersi alması zorunlu oldu. Ayrıca SRC ile motosiklet, otomobil ve römorklu araçlar için animasyon filmleri hazırlandı. AB standartlarına uyum çerçevesinde en az 2 saat simülatör üzerinde eğitim alma uygulaması başlatıldı.

'TRAFİK ADABI DERSİ EKLENDİ'

Ankara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı İlyas Kara, yollarda yapılan düzenlemelerin yanında kurs yönetmeliklerinde yapılan iyileştirmelerin de ölümlü trafik kazası oranlarını düşürdüğünü söyledi. Kara, "Hem teorik ders saatlerinde, hem uygulama ders saatlerinde yönetmelikte değişiklikler oldu. Sürücü eğitimlerimizde 14 ders saati direksiyon eğitimi, 2 ders saati simülatör eğitimi olmak kaydıyla 16 saat uygulama eğitimlerimiz, 34 saat de teorik eğitimlerimiz uygulandı. Teorik eğitimlerimiz içerisinde ayrıca trafik adabı dersi eklendi; trafik ve çevre bilgisi, araç tekniği, ilk yardım bilgisi dersleri zaten vardı; ama bunları daha aktif şekilde daha yerinde uygulamaya başladık. 2015 yılı sonunda taban fiyat uygulaması getirildi" dedi.

Kara, ölümle sonuçlanan kaza oranlarının daha da düşürülebilmesi için başka düzenlemeler de yapılabileceğini aktararak, "Sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımız ehliyetlerini değiştirirken kurslarımızdan bir güncelleme eğitimi alabilir. Bu kaza oranlarını ciddi şekilde düşürecektir. Sürücü eğitimlerimiz belli parkurlarda veriliyor. Daha önceden belirlenmiş eğitim güzergahlarında eğitimlerimizi veriyoruz ve sınavlar da orada oluyor. Bu güzergahlarda sınav ve eğitim güzergahları serbest trafiğe dönüşürse sürücü adayları trafik içerisindeki tüm senaryoları görmüş olur, görmüş olduğu zaman da kaza oranlarının düşeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)