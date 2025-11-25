Haberler

Türkiye'de Trafik Kazaları Artıyor: 562 Bin Kaza, 2 Bin 129 Ölüm

Türkiye'de Trafik Kazaları Artıyor: 562 Bin Kaza, 2 Bin 129 Ölüm
Türkiye'de 2023 yılının ilk 10 ayında 562 bin 471 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 129'a ulaştı. Sürücü hataları ve hızın neden olduğu kazalar ciddi boyutlara ulaşırken, İstanbul kazaların en fazla yaşandığı il oldu.

TÜRKİYE'de çoğunluğu sürücülerin hız sınırı ve geçiş önceliğine uymamasından, günde ortalama 1850 kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 Ocak-31 Ekim döneminde meydana gelen 562 bin 471 trafik kazasından bazıları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Türkiye genelinde 1 Ocak-31 Ekim döneminde 562 bin 471 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1820'si ölümlü, 240 bin 650'si yaralanmalı, 320 bin 1'i de hasarlı olarak kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak tutanak tanzim ettiği kaza sayılarının yer almadığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinde, trafik kazasında yaralananların sayısı 344 bin 200, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 129 olarak belirtildi. Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerinde en fazla kaza, 'Yandan çarpma' şeklinde meydana geldi. Ülke genelinde 83 bin 913 yandan çarpma, 35 bin 632 devrilme-savrulma-takla, 32 bin 832 yayaya çarpma, 27 bin 913 arkadan çarpma, 22 bin 190 yoldan çıkma nedeniyle kaza yaşandı.

'SÜRÜCÜ KUSURU' İLK SIRADA

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlarda sürücüler ilk sırada yer aldı. 263 bin 187 kazada sürücü, 22 bin 173 kazada yaya, 1635 kazada yolcu, 2 bin 430 kazada araç, 981 kazada yol kusurlu görüldü. Ölümlü-yaralanmalı trafik kazası nedenlerinde en fazla; yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara hızını uydurmayan sürücü kusuru yer aldı.

KAZALARIN NEDENİ 'HIZ'

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarındın bazıları şöyle:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 96 bin 459, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 42 bin 976, arkadan çarpma 23 bin 347, dönüş kurallarına uymamak 21 bin 861, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 6 bin 135, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek 3 bin 267."

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerinden bazıları şunları;

"Bisiklet 7 bin 73, motorlu bisiklet 32 bin 108, motosiklet 83 bin 395, otomobil 166 bin 579, minibüs 6 bin 945, kamyonet 46 bin 23, kamyon 5 bin 335, çekici 6 bin 646, otobüs 5 bin 395, traktör 2 bin 390."

Aynı dönemde en fazla ölümlü-yaralanmalı trafik kazası İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da 32 bin 27, Ankara'da 14 bin 778, İzmir'de 12 bin 975, Antalya'da 12 bin 102 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda olay yerinde ölenlerin sayısının en fazla olduğu kent ise Ankara oldu. Ankara'da 138, İstanbul'da 115, İzmir'de 107, Konya'da 92, Mersin'de 88, Antalya'da 84 kişi kazalarda yaşamını yitirdi.

TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Farklı kentlerdeki bazı kazalar KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Trafik kazalarındaki kusurlara dikkat çekmek ve sürücü-yaya ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla paylaşılan görüntülerde, kask ve koruma gereçleri bulundurmayan motosiklet sürücülerinin kazası, yaya geçidinde geçiş önceliğine uymayan, ışık ihlali yapan, yaya geçidinde önceliğe uymayan sürücülerin neden olduğu kazalar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
