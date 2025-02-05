Türkiye'de "Teknik Üniversiteler Birliği" kuruldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle "Teknik Üniversiteler Birliği"nin kurulduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Teknik Üniversiteler Birliği'nin ilk toplantısına başkanlık etti.

Burada konuşan Özvar, yeni ve kıymetli bir oluşum olan Teknik Üniversiteler Birliği'nin hem ülkeye hem de yükseköğretim sistemine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Teknik üniversitelerinin her birinin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesinde kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Özvar, "Teknik Üniversiteler Birliği, teknik üniversitelerimizin çalışmalarına ekstra bir güç katacaktır. Bu birlikteliğin başta mühendislik eğitimi ve araştırma kültürü olmak üzere, yeni teknolojiler ve istihdam arasındaki uyumu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özvar, birlikteki üniversitelerin müşterek dersler, müfredatlar ve programlar oluşturmayı ciddi şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizerek, her üniversitenin güçlü olduğu alanlarda sahip olduğu kapasiteyi diğer üniversitelerin istifadesine sunabileceğini aktardı.

Özellikle ortak araştırma merkezlerinin kurulması ve proje sayısının artırılması gibi uygulamaların sahip olunan insan gücü ve teknik kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayacağına işaret eden Özvar, "Teknik üniversiteler, iyileştirmeye açık yönlerimizden biri olan ortak araştırma kültürünün inşası ve yaygınlaşmasına hizmet edecek." açıklamasında bulundu.

Teknik Üniversiteler Birliği daha güçlü bir ortaklık için işlevsel zemin oluşturacaktır"

Özvar, dünyada birçok ülkede teknik üniversitelerin ulusal ve uluslararası platformlarda bir araya gelerek inovasyon, Ar-Ge ve mühendislik eğitiminin geleceğine yön verdiğini bildirdi.

Bu tür yapıların eğitim ve sektör arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, ülkelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler belirlediğini, Teknik Üniversiteler Birliği'nin de ülke için benzer bir rolü üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimin bütün paydaşları olarak mevcut sorunlara karşı birlikte hareket etmemiz ve daha dirençli bir sistem oluşturmamız önem arz etmektedir. Kaynakların daha etkin kullanımı ve sürdürülebilir bir yükseköğretim için üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmemiz gerektiği açıktır. Teknik Üniversiteler Birliği, bu bakımdan sadece bir istişare mekanizması olmanın ötesine geçerek daha güçlü bir ortaklık için işlevsel zemin oluşturacaktır."

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik değişimlerin, otomasyon ve yapay zekaya dayalı yeni çözümlerin, bazı geleneksel mesleklerin önemini yitirmesine neden olduğunu belirten Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasının değişen beklentilerine daha hızlı uyum sağlayabilmesi adına gereken adımları atma konusunda hızlı davranması gerektiğine dikkat çekti.

"Mekanizmalar, yükseköğretimin bütün paydaşları arasında yeni ortaklıklar ortaya çıkaracak"

Prof. Dr. Özvar, Teknik Üniversiteler Birliği'nin YÖK'ün uluslararasılaşma misyonuna sunacağı potansiyel katkısına dikkat çekerek, üniversitelerin her alanda uluslararası görünürlüğünün artması için yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Türk yükseköğretiminde bir yandan misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma yoluyla çeşitliliği sağlarken diğer yandan üniversiteler arasında ortak bir anlayış ve vizyonu tesis etmek gayretinde olduklarını vurgulayan Özvar, bu anlayışın bir sonucu olarak üniversite liderleriyle sık sık bir araya gelmeye ve görüş alışverişinde bulunmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Özvar, üniversiteler arasındaki işbirliği ve istişare mekanizmasının geliştirilmesini ve verimli kılınmasını her platformda vurguladığını aktararak, "Bu tür mekanizmaların yükseköğretimin bütün paydaşları arasında yeni ortaklık imkanlarını ortaya çıkaracağına ve sahip olduğumuz kapasiteyi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmamıza zemin hazırlayacağına inanıyorum. Teknik Üniversiteler Birliği'ni de bu anlamda kıymetli bir teşebbüs olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 18,29

YÖK Başkanı Özvar, Türk yükseköğretiminin bugün itibarıyla üniversite, öğretim elemanı ve öğrenci sayıları bakımından son derece güçlü bir kapasiteye ulaştığını belirterek, "Şu anda bir arada bulunduğumuz 11 teknik üniversitemizin öğrenci sayısı 225 bin, öğretim elemanı sayısı ise 12 bin 295'dir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 18,29'dur. Uluslararası öğrenci sayısı 11 bin 500 iken toplam öğrenci içindeki oranı yüzde 5,1'dir. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın ortalaması ise 2024 yılı için 1,20 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı.

Teknik Üniversiteler Birliği

Teknik Üniversiteler Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi olmak üzere 11 üniversiteden oluşuyor.

Üye üniversitelerin ortak projeler geliştirmesini, sanayi ile daha güçlü bağlar kurmasını ve birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunmasının hedeflendiği Teknik Üniversiteler Birliği, teknik üniversitelerin eğitim, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, ortak araştırma kültürü, kalite ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmasını ve tüm bu alanlarda güç birliği yapmasını amaçlayarak Türkiye'nin uluslararası arenada rekabet gücünü artırarak bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak.