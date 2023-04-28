Türkiye'de su varlığında yüzde 40'ı musluklara gitmeden kayboluyor

DOĞU Karadeniz havzasında, su kıtlığının önüne geçip, kuraklığa erken tedbir almak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Kuraklık Yönetim Planı' hazırlanmaya başlandı. Çalışmada yer alan bilim insanlarından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, " Türkiye'nin 112 milyar metreküp su varlığının yüzde 40'lık kısmı daha evlere gelmeden şebekelerde ciddi kayıplara uğruyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce, yer altı suları açısından zayıf olan Doğu Karadeniz'de, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle değişen yağış rejimleri ve insan faktörüyle yaşanan su kayıplarının önüne geçmek üzere ' Doğu Karadeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı' hazırlanmaya başlandı. Havza sınırları içerisindeki Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Sivas, Bayburt, Tokat, Erzurum ve Samsun illerinden bilim insanlarının araştırma ve tespitleriyle oluşturulacak yönetim planıyla; suyun doğru yönetilip, gelecekte kuraklık ve su kıtlığı tehdidinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekosistem, biyoçeşitlilik, tarım ve insan yaşamını tehdit eden kuraklığa karşı bilinçli davranılması gerektiğini belirten uzmanlar, kayıp ve kaçak su tüketiminin önüne geçilerek, ciddi miktarda su kaybının önlenebileceğini savunuyor.

Bölgede mevcut sulardaki kaçak oranın yüksek olduğunu da aktaran Ağırbaş, "Doğu Karadeniz ve Rize özelinde baktığımızda, ilçelerdeki kayıp kaçak oranı çok yüksek durumda. Örneğin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde kayıp kaçak oranı yüzde 85 ila 90 seviyelerinde. En iyi ilçemiz şu anda Çayeli ilçemizdir. Bakanlık, bu kaçakları yüzde 25 seviyelerine düşürmeyi amaçlanıyor" diye konuştu.