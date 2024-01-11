Türkiye'de Su İsrafı: 85 Milyon İnsanın 1,5 Yılda Kullandığından Fazla Su İsraf Ediliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, " Türkiye'deki 85 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığından fazla suyu israf ediyoruz." dedi.

Demir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Talıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel İklimin Tarım ve Sulama Kaynaklarına Etkisi" konferansında yaptığı konuşmada, dünyada suyun bol olmadığını, ciddi su kıtlığı yaşandığını söyledi.

Dünyada bulunan suyun ancak 10 binde üçünü içme suyu olarak kullanabildiklerine dikkati çeken Demir, " Türkiye'de yıllarca bizi kandırdılar, 'Su kaynakları bol' diye. Su fakirliği sınırındayız. Örneğin Trakya, Marmara su fakirliğine girdi. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Küresel kuraklık etkisiyle Türkiye'den su kaçmaya başladı. UNESCO'nun rakamlarına göre, her gün dünyada 6 bin çocuk su kıtlığı ve suyun oluşturduğu hastalıklar nedeniyle ölüyor." ifadelerini kullandı.

Demir, dünyada 2,4 milyar insanın nitelikli suya sahip olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her insan öğlen tabağında bir tane pirinç bıraksa, 85 milyon tane pirinç yapar. Bunun toplamı, yaklaşık 2 ton pirinç olur. Bir avuç pirinci üretmek için 3,5 ton su harcanıyor. 2 ton pirinç, Alibeyköy Barajı'na eşit. Yani biz tabağımızda bir tane pirinç bırakırsak, bedeli nereye varıyor? İsrafın boyutunu anlatmak için çok önemli bir rakam. 'Türkiye su fakiri' dedim. Türkiye'de 112 milyar metreküp suyumuz var. 58 milyar metreküp suyu şu anda kullanıyoruz ama maalesef doğru sulama yapamadığımız, sulama mühendislerini doğru kullanamadığımız için 25 milyar metreküp israf ediliyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'deki 85 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığından fazla suyu israf ediyoruz. Önce orayı çözeceğiz."

Konferansın ardından TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Demir'e plaket verdi.