Türkiye'de Spor ve Siyaset Gündemi

Türkiye'de Spor ve Siyaset Gündemi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenecek mitinge katılacakken, spor dünyasında önemli müsabakalar ve liglerin final maçları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Israel'in Gazze'ye yönelik saldırıları insani krizi derinleştiriyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Antalya/18.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

???????1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor Nesine 2. Lig play-off final müsabakasını takip edecek.

(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Sipay Bodrum FK-Beşiktaş ve Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig play-off final maçı, Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Mersinspor-Anadolu Efes ve Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ikinci maçları yapılacak.

(Mersin/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu Ankara'da tamamlanacak, finalde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Polonya ekibi Wisla Krakow karşılaşacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

9- 2025 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası, Almanya'da tamamlanacak.

(Leipzig) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel
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