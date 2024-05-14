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Türkiye'de Son 53 Yılın Sıcaklık Rekoru Kırıldı

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Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bu yıl nisan ayında son 53 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bu yıl nisan ayında son 53 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

Mehmet Özhaseki, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile nisan ayında Türkiye'deki son 53 yılın en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa Ceylanpınar'da 38,9 derece olarak ölçüldüğü bilgisini paylaştı. Özhaseki'nin paylaşımı şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre nisan ayında; sıcaklık ortalaması 16,6 derece oldu. Sıcaklıklar, ortalamaların 4,3 derece üzerinde seyretti. En düşük sıcaklık -9,4 derece ile Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 38,9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için iklim değişikliğine karşı tüm dünyada hep birlikte, ele ele vererek mücadele etmek hepimizin görevidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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