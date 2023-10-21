Türkiye'de Son 53 Yılın En Sıcak Yaz Mevsimi Yaşandı

METEOROLOJİK verilerin düzenli tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri en sıcak 7'nci yaz mevsimini geçiren Türkiye'de, bu yıl en sıcak 10'uncu temmuz ayı, en sıcak 2'nci ağustos ayı ve en sıcak 6'ncı eylül ayı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Mevsimlik Sıcaklık Analizi' verilerine göre 2023 yılı yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar Edirne, Gökçeada, Kuşadası, Demre, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yurdun diğer yerlerinde sıcaklık mevsim normallerinde yaşandı. 2023 yılı yaz mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, haziranda en düşük sıcaklık, Isparta'nın Senirkent ilçesinde sıfır derece, en yüksek sıcaklık ise ağustos ayında 48,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi. 2023 yılı ağustos ayında iklim değerlendirmesinde kullanılmayan ve kuruluş yılı 2012 olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki istasyonda, Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değeri 49,5 derece ölçüldü.

1991- 2020 yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olan Türkiye'de 2023 yılı yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24,7 derece ile mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,4 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,4 derece ve 2022 yılı ortalama sıcaklıklarının da 1 derece altında kaydedildi. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,7 derece üzerinde, ağustos ayı ortalama sıcaklığı ise 27,1 derece ile 1991-2020 normallerinin 2 derece üzerinde gerçekleşti.

1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 derece olan Türkiye'de 2023 temmuz ayı sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçüldü. 2023 yılı temmuz ayı son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuzu olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı ağustos ayı da son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak gerçekleşti. 1991-2020 normalleri ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,1 derece olan Türkiye'de, 2023 ağustos ayı sıcaklığı 27,1 derece kaydedildi. 2023 yılı ağustos ayı, 2010 yılı ağustos ayından sonraki en sıcak ağustos olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında Türkiye'de en düşük sıcaklık 4,9 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık 48,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

EN SICAK 7'NCİ YAZ

Son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuz ayı, en sıcak 2'nci ağustos ayının yaşandığı Türkiye'de, bu yıl en sıcak 7'nci yaz mevsimi gerçekleşti. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak günlerin yaşandığı eylül ayı ise 53 yılın en sıcak 6'ncı eylül olarak kayıtlara geçti. 1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olan Türkiye'de, 2023 eylül ayı sıcaklığı 22,4 derece ölçüldü. En düşük sıcaklık -1,3 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık 44,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Türkiye'de eylül ayında 22,4 derece ortalamanın üzerinde sıcaklık önceden 2020, 2015, 1994, 2017, 2010 yıllarında gerçekleşti.

2023 yılı eylül ayı ortalama sıcaklıkları, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Akhisar, Afyon, Dursunbey, Yatağan, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erdemli, Yumurtalık, İç Anadolu Bölgesi'nin geneli, Batı ve Orta Karadeniz'in geneli, Ardahan, Kars, Iğdır, Hakkari, Divriği, Malazgirt, Ahlat, Sarız, Baskil, Elbistan, Viranşehir, Birecik, Ceylanpınar, Akçakale çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı eylül ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum normalinin 2,2 derece, 2023 yılı eylül ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum normalinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşti.