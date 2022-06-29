Türkiye'de son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı 8 kat arttı

OECD verilerine göre, 2025 yılında uluslararası öğrenci sayısının 8 milyar, elde edilecek gelirin ise 300 milyar dolar olması öngörülüyor. Altınbaş Üniversitenin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, (HİB) – Hizmet İhracatçıları Birliği ile Devlet ve Vakıf Üniversiteleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı'nda, Türkiye'nin hedefinin, bundan en yüksek payı olmak olduğu dile getirildi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, konuşmasında uluslararası öğrenci sayısında son 10 yılda 8 kat artış ile 41 bin öğrenciden 260 bin öğrenciye gelen Türkiye'nin, OECD verilerine göre uluslararası öğrenci sıralamasında dünyada 10. sırada olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çağrı Erhan, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin yurtdışındaki prestijine katkısı olduğu kadar, ekonomik olarak da büyük girdi sağladıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin, dünya sıralamasındaki yerinin aslında ilk 5 olması gerektiğini, bunun için tüm şartlara sahip olduğuna değindi. Türkiye stratejik kazanımları açısından önemli bir yer teşkil eden uluslararası öğrencileri, gönüllü büyükelçi olarak konumlandırdıklarını da belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Yurtdışı gezilerimizde Türkiye'den mezun olmuş bir Bakan ya da Büyükelçi gördüğümüzde ve bizimle Türkçe konuştuğunda çok mutlu oluyoruz" dedi. Erhan, İngiltere ve ABD'nin çok sayıda uluslararası öğrenci yetiştirdiğini ve bunların bu ülkelere karşı da bir aidiyet duygusu geliştirdiğine vurgu yaptı. Erhan, British Council verilerine göre İngiltere'nin her yıl 10,7 milyar pound uluslararası öğrenci girdisi sağladığını sözlerine ekledi.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKTEN KURTULMALI, ÜNİVERSİTELERİMİZE GÜVENMELİYİZ"

HİB Başkan Yardımcısı ve Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın eğitimin milli seferberlik konusu olduğuna dikkat çekerek, cari açığın kapatılmasına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim ihracının öneminin daha da iyi anlaşılacağına işaret etti. 30 milyar dolar civarındaki Türkiye Hizmet İcraatını 58 milyar doların üzerine çıkardıklarına değinerek, "Öğrenilmiş çaresizlik ve güvensizlik en büyük sorun. Eğer, hedef ve çalışmalarımız ilgili kurumlar tarafından anlaşılır, desteklenir ve güvenilirse 3 yıl içinde HİB olarak 110 milyar dolara çıkarma kararı aldık" diye konuştu. Vakıf Üniversitelerindeki uluslararası öğrenci başına gelir ortalamasının bugün Türkiye'de 6 -7 bin dolar olduğunu söyleyen Mustafa Aydın, ABD'de de bu rakamın 50-60 bin olduğuna dikkat çekerek, kat edilecek çok fazla mesafe olduğunu hatırlattı.

Çalıştayda konuşan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Daire Başkanı Fatih Aydın ise 20 Nisan 2022'de Devlet teşvikleri yönetmeliğinin güncellendiğini, yeni 7 yeni teşvik eklendiğini belirtti. Son düzenleme ile Endonezya, Fas, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Tunus, Türkmenistan ve Ürdün gibi ülkelerin hedef olarak belirlendiğini aktaran Fatih Aydın, bu ülkelerden öğrenci alacak devlet ve vakıf ayrımı yapmaksızın tüm üniversitelere +10 baz puanlık ek teşvikler sağlanacağı bilgisini verdi. Aydın, özellikle isim yapmış, yayını olan, prestijli yabancı akademisyenlerin üniversitelerimizde istihdam edilmesi için de akademisyen başına ayda 70 bin TL teşvik verileceğini belirtti. Aydın, Times Higher Edication gibi prestijli sıralamalarda yer alabilmek için yapılacak etkinlikler için yıllık 1 milyon 200 TL destek verileceğini, ayrıca yurt dışında uluslararası öğrenci ofisi açanlara da hem kira desteği hem de istihdam desteği sağlanacağını da müjdeledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel