Türkiye'de Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul'da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da 18 Şubat Salı karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 santimetre) etkili olacak. Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması konusunda halkı uyardı.

1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara sıfırın altında 8, İstanbul sıfırın altında 1, İzmir 1, Konya sıfırında altında 8, Antalya 3, Bolu sıfırın altında 10, Samsun sıfırın altında 3, Trabzon sıfırın altında 2, Erzurum sıfırın altında 20, Diyarbakır ise sıfırına altında 5 derece.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve 1 hafta boyunca soğuk havanın etkili olacağını açıkladı. Kar yağışları özellikle kuzey ve iç bölgelerde bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, Ankara'da yarın karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."