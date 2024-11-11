Türkiye'de Sığınmacı Akını 2021'de Durdu: Yeni Rapor Açıklandı

Türkiye genel göçmen nüfusu bakımından dünyada 12'nci sırada yer alırken 2021 yılı itibarıyla ülkeye sığınmacı akınının durduğu açıklandı.

Göç ve Diaspora Vakfı tarafından Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında "Türkiye Göçmen Hareketliliği Raporu" açıklandı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Seyyar, hazırladıkları raporun sonuçlarına göre, Türkiye'de göçle ilgili oluşturulmuş algıların yanlış bilgiye dayandığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın mülteci toplanma alanı olmadığını belirten Seyyar, " Türkiye'de sığınmacı varlığı yoğunluklu olarak var. Suriyeliler ana gündemimizi oluşturuyor." dedi.

Sığınmacıların bir ülkeye savaş, ağır insan hakları ihlali ve benzeri sebeplerle geldiğini aktaran Seyyar, "Türkiye Göçmen Hareketliliği Raporu"nda yer alan yabancı uyruklu düzenli göçmen verileri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

" Türkiye'ye gelen giden yabancı uyruklu düzenli göçmen verilerinin yer aldığı bir grafikte, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'ye gelen düzenli göçmen sayılarında ciddi bir düşüş olduğu görülmekte. Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarında da ciddi bir artış görülmekte. Daha önce Türkiye'ye yerleşmiş, bu ülkede yaşamak isteyen, düzenli bir şekilde hukuki, hukukun kendisine tanımladığı statüler ile burada bulunmak isteyen insanlar da artık Türkiye'den ayrılmakta."

Uluslararası göç verileri üzerinden raporu değerlendiren Seyyar, " Türkiye, göçmen sayısı itibarıyla dünyada 12. ülke. En çok göçmeni barındıran ülke biz değiliz. 2021 yılı itibarıyla son 3 yıldır Türkiye'ye artık Suriyeli akını yok. Suriyelilere geçici koruma kimliği vermeyi durdurduk. Dolayısıyla 2021 yılından beri sığınmacı gelmemesine, gönüllü geri dönüş süreciyle 500 binden fazla Suriyelinin geri dönmüş olmasına rağmen, hala sığınmacı nüfusunda biz 2. sıradayız ama dünya göçmen varlığında 12. sıradayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 2021 yılı itibariyle sığınmacı akını durdu

Vakfın "Türkiye Göç Hareketliliği Raporu"nda (2016-2023), Türkiye'nin sığınmacı sayısı bakımından dünyada 2. sırada olduğu ancak 2021 itibariyle sığınmacı akınının durduğu belirtiliyor. Türkiye'deki esas sorunun yeni sığınmacıların gelişi değil, 12 yıl önce sığınmacı olarak gelenlerin hala bu statüde kalmaya devam etmesi olduğu vurgulanan raporda, göçmen nüfusunun ülke nüfusuna oranının yüzde 7 olduğu, bu oranla dünya sıralamasında 102. sırada bulunduğu ve genel göçmen nüfusu bakımından ise dünyada 12. sırada yer aldığı bildirildi.

Türkiye'de eğitim sistemine dahil edilen sığınmacı gençlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra başka ülkelere göç etmeleri nedeniyle büyük bir kayıp yaşandığına dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin eğitim süreçlerinde destek verdiği bu gençlerin, tam üretim çağında Batılı ülkeler tarafından "nitelikli göçmen" olarak kabul edilerek devşirilmesinin Türkiye için ciddi bir kayıp olduğu vurgulandı.

Bu duruma karşı çözüm olarak, eğitim süreçlerini tamamlayarak dil yeterliliği sağlayan gençlerin Türkiye'de kalıcı bir statü elde etmeleri öneriliyor.