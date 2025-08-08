Türkiye'de Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle: