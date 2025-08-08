Türkiye'de Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aştı

Bugün yurt genelinde 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde en yüksek sıcaklık 44,5 derece ile kaydedildi. Hafta sonu da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre44,5
Gaziantep, Karkamış44,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar43,7
Diyarbakır, Bismil43,3
Siirt, Kurtalan43,1
Burdur, Bucak43
Mardin, Nusaybin42,9
Antalya, Döşemealtı42,7
Muğla, Milas42,5
Aydın, Çine42,4
Adıyaman, Besni42,2
Kilis, Elbeyli42,2
Batman, Beşiri41,9
Adana, Feke41,7
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu41,4
Hatay, Kırıkhan41,3
Mersin, Mut41,1
İzmir, Beydağ, Bayındır, Tire40,5
Elazığ, Keban40,4
Malatya, Yazıhan40,4
Iğdır, Aralık40,1
Osmaniye, Sumbas40

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
