Türkiye'de Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı

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Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrederken, 11 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı. Siirt, 47,1 derece ile en yüksek sıcaklığı kaydetti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 45 dereceyle Şırnak'ın Cizre, 44,2 dereceyle Batman'ın Beşiri ve Mardin'in Kızıltepe ilçeleri izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adıyaman, Kahta41,2
Batman, Beşiri44,2
Diyarbakır, Silvan43,6
Elazığ, Kovacılar40,1
Erzincan, Kemaliye40,2
Gaziantep, Araban41,2
Malatya, Doğanyol42,8
Mardin, Kızıltepe44,2
Siirt, Kurtalan47,1
Şanlıurfa, Siverek42,8
Şırnak, Cizre45

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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