Türkiye'de Siber Güvenlik Sektörü Güçleniyor

Yönetişim, risk ve uyum (GRC) ile BGYS alanında uzmanlaşan uluslararası Başdenetçi Ezgi Yalçın, 1-4 Kasım Paris'te düzenlenen Young Leaders Union zirvesine katıldı. Yalçın, 'Responsible AI in Everyday Decisions' başlıklı konuşmasında kurumlarda yapay zekanın günlük karar alma süreçlerine entegrasyonu sırasında ortaya çıkan yönetişim, etik ve güvenlik boyutlarını ele aldı. Yalçın, "Yapay zeka artık sadece teknik ekiplerin konusu olmaktan çıktı, karar mekanizmalarının merkezine yerleşti. Bu nedenle yönetişim modellerinin etik ilkelerle güçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Yalçın, kurumların yapay zeka sistemlerini doğru çalıştırmanın ötesinde, bu sistemlerin adil, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yönetilmesinden de sorumlu olduklarını anlattı.

Teknolojiyle toplumsal etki yaratmayı hedefleyen İngiltere merkezli global organizasyon Hackathon Raptors'un eylül ayındaki maratonunda da jüri üyesi olarak yer aldığını belirten Yalçın, gerçekleştirdiği konuşmada kurumlarda sorumlu yapay zeka uygulamalarının yönetişim ve güvenlik boyutlarını ele aldığını ifade etti. Yalçın, değerlendirmelerinde sadece kodların çalışırlılığını değil; nasıl ve neden o şekilde tasarlandığını da ele alarak 'sorumlu mühendislik' bakışı kazandırdığını aktardı.

'GENÇ LİDERLER ARASINDA YER ALMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM'

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 2025'te Güvenlik Yönetişimi Ödülü'ne layık görülen Ezgi Yalçın, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Yönetişim ve denetim, yalnızca kurumların güvenliğini değil; aynı zamanda sürdürülebilirliğini ve uluslararası rekabet gücünü de artırıyor. Türkiye'den çıkan bir uzman olarak, bu alanda katkıda bulunmaktan ve uluslararası platformlarda genç liderler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyorum."

Yalçın, "Türkiye'de siber güvenlik sektörü, yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte her geçen gün daha da güçlenerek küresel rekabet sahnesinde söz sahibi oluyor. Uluslararası araştırma şirketlerinin yayımladığı veriler, Türkiye'nin güvenlik teknolojileri pazarının yıl sonunda yaklaşık 377,75 milyon dolar gelire ulaşacağını işaret ediyor. Ulusal düzeyde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ise tüm kurum ve kuruluşların güvenliğini pekiştirerek bu gelişimin sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Günümüzde kurumsal başarı yalnızca kısa vadeli karlılık göstergeleriyle değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıkla ölçülüyor. Bu bağlamda, güçlü bir yönetişim ve etkin bir denetim sistemi, kurumların sadece güvenliğini sağlamakla kalmıyor. Uzun vadede sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor ve uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. Türkiye'de son yıllarda çizilen yasal çerçeveler de, sadece kurum ve kuruluşların güvenliğini pekiştirmiyor. Sektöre yön veren standartları belirleyerek pazarı daha olgun bir yapıya kavuşturuyor. Böylece hem yatırımcıların hem de paydaşların güveni artarken; kurumlar global pazarda daha sağlam bir yer ediniyor" dedi.

'KADIN LİDERLERİN DESTEKLENMESİ VE GENÇLERE MENTORLUK YAPMAK GEREKİYOR'

Yalçın, "Teknoloji dünyası, sürekli dönüşüm ve yenilikle şekillenen dinamik bir yapı sunuyor. Bu dönüşümün kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir olması ise ancak çeşitliliğin teşvik edilmesiyle mümkün. Bu noktada, benim gibi kadın liderlerin desteklenmesi ve genç yeteneklerin mentorluk programlarıyla yönlendirilmesi, ekosistemin geleceği için kritik bir öneme sahip. Çünkü farklı bakış açılarını bir araya getiren ekipler daha yaratıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir sonuçlar üretiyor. Ben de yönetim sistemleri, denetim ve güvenlik alanlarında yıllara dayanan uzmanlığımı, uluslararası standartlara olan hakimiyetimle birleştirerek ülkemizi küresel platformlarda temsil etmekten onur duyuyorum."