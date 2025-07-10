Türkiye'de Şap Hastalığına Karşı Aşı Üretimi Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, şap hastalığının yeni serotipine karşı geliştirilen aşı üretimine başlandığı belirtilerek, "Bugüne kadar sahaya yeni serotip SAT1'e karşı üretilmiş, yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. 20 Temmuz'a kadar 2,6 milyon doz aşı daha üretilip, sahadaki ekiplerimize gönderilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin dolaşıma sokulduğu bildirildi.

Yeni şap serotipi SAT1'in yayılmaması için hızlı bir tedbir alınarak, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığı, yeni tipe karşı geliştirilen aşının üretimine başlandığı hatırlatılan açıklamada, şap hastalığına karşı mücadelenin Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü anımsatıldı. Şap Enstitüsü Müdürlüğünün, hastalığın teşhisini yaparak, etkin ve güncel aşı üretimini sağladığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bugüne kadar sahaya yeni serotip SAT1'e karşı üretilmiş, yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere, hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Şap Enstitüsü'nde, aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre, kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz'a kadar 2,6 milyon doz aşı daha üretilip, sahadaki ekiplerimize gönderilecektir."

Aşılamalar tamamlandıkça, hayvan satış yerleri peyderpey açılacak

Ülke genelinde, 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekiminin, saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük özveriyle yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerlerinin, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey açılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin şap hastalığına karşı teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücünün yeterli olduğunun altı çizilen açıklamada, aşılamaların etkin biçimde sürdürüldüğü, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.

Tüketicilerin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorunun, söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023'te aynı hastalık sebebiyle, ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla, farazi olarak yapılan hesaplamalarla, ülke ekonomisine getireceği zarar diyerek ortaya atılan rakamsal veriler de gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve kamuoyunda panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."