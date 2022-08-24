Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de otobüs şoförleri neye göre belirleniyor?

Güncel Haberler

35 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları, dikkatleri bir kez daha şehirlerarası ulaşıma çekti.

35 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları, dikkatleri bir kez daha şehirlerarası ulaşıma çekti. Otobüs firmaları, şirket kurmanın zorlaştırılmasını, sektör temsilcileriyse büyük risk taşıyan korsan taşımacılığın denetlenmesini istiyor. Peki, her gün binlerce kişiyi taşıyan otobüs şoförleri neye göre belirleniyor, eğitim alıyorlar mı?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Gaziantep Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title