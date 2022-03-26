Türkiye'de ortalamanın üzerindeki yağışlar hava kirliliğini azalttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan, 10 ilin hava kalitesini izleme faaliyetini yürüten Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün analizleri, ülke genelinde ortalamanın üzerindeki yağışların, hava kirliliğini azalttığını gösteriyor.

Konya, Kayseri, Antalya, Isparta, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'de, hava kalitesinin ölçüm, izleme, bakım, onarım, kalibrasyon ve raporlama işlemlerini yürüten merkezin son aylara ait verileri, bu şehirlerde hava kirliliğinin, kar yağışlarına bağlı olarak azaldığını ortaya koyuyor.

Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Feray Yümün, AA muhabirine, hava kirliliğinin canlıların sağlığını olumsuz etkilediğini, kirletici maddelerin yoğun olarak bulunduğu ortamların, zamanla bireylerin hastalık sahibi olmasına neden olduğunu söyledi.

İnsanın sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi için öncelikle teneffüs ettiği havanın temiz olması gerektiğini aktaran Yümün, "10 ilde kurduğumuz 37 istasyonla hava kalitesi izleme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Analizlerle doğru veriler elde ediyoruz ve bunları raporlayıp karar alıcı kurumlara, belediyelere, il çevre ve şehircilik iklim değişikliği müdürlüklerine gönderiyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı var. Bizim istasyonlarımız da bu ağa bağlı." ifadelerini kullandı.

Hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ediliyor

Yümün, Bakanlığın hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ettiğini hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları neticesinde ülke genelinde havayı kirleten tüm gazlarda yüzde 25'i aşan azalma sağlandığını dile getirdi.

İstasyonların çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Yümün, "Isınma, trafik, sanayi kaynaklı ve arka plan olmak üzere 4 tip istasyonumuz bulunmakta. Bu istasyonlarda partikül madde, kükürtdioksit, karbonmonoksit, azotoksit, ozon gibi parametreleri ölçüyoruz. Katı yakıtla ısınan bölgelerde partikül maddelerde yükselmelerin ve hava kirliliğinin arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Konya'da hava kirliliğinin temel sebebinin ısınma kaynaklı olduğuna dikkati çeken Yümün, şöyle devam etti:

"Bununla mücadele için Konya'da çok ciddi kararlar alınıyor. Gerek belediyemiz, gerek il müdürlüğümüz ciddi kararlara imza atıyor. Kurumlar çok entegre şekilde çalışıyor. Bu çalışmalarla, ısınma kaynaklı hava kirliliği günden güne azalacaktır. Öngörümüz bu. Kayseri'de de ısınma kaynaklı istasyonlarımızda kirlilik değeri yükselebiliyor. Yine aynı zamanda sanayiden kaynaklı kirlilikte zaman zaman yükselmelerin olduğunu görüyoruz. Antalya genelde daha temiz diyebiliriz ama orada da özellikle deniz tuzu taşınımları olduğu için partikül madde değerlerinde zaman zaman yükselmeler olduğunu görüyoruz."

Salgın sürecinde hava kirliliği yüzde 35 azaldı

Yümün, hava kirliliğinin farklı koşullara bağlı olarak zaman zaman ciddi ölçüde azaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın sürecinde çok fazla araç kullanılmadığı, sanayide çok fazla üretim olmadığı için bölgemizde hava kirliliğinin yüzde 35 azaldığını gördük. Yine yağışların olduğu dönemlerde de kirletici kaynaklar çok fazla olmuyor, hava daha çok temizleniyor. 'Kar olduğu zaman kirlilik verilerimiz daha düşük, yağmurda, karda kirlilik daha az oluyor' diyebiliriz. Kar, yağmur olduğunda istasyonlarımız havanın daha temiz olduğunu gösteriyor. Bu sene de yağış olduğu müddetçe kirletici oranımızın düştüğünü gördük."

Yümün, "2021 yılı Aralık ayından itibaren artan yağışların hava kirliliğinin bir önceki yıla göre azalmasına katkı sağladığını anlatarak, "Örneğin partikül madde kirleticisi verilerinde artan yağışlar nedeniyle bir önceki yıla göre Konya'da yüzde 12, Antalya'da yüzde 30, Kayseri'de yüzde 13, Karaman'da yüzde 28, Nevşehir'de yüzde 19, Niğde'de yüzde 10, Aksaray'da yüzde 19, Isparta'da yüzde 35 ve Afyonkarahisar'da yüzde 19 azalma gözlemlendi." ifadesini kullandı.