THY ve AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuş seferlerini iptal etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları ve AJet, 1 Ocak'ta Doğu bölgelerine yapılması planlanan uçuşların olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. Yolcular güncel durumları takip edebilir.

TÜRK Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak'ta Doğu bölgelerine bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

AJET 1 OCAK'TA 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sefer iptallerini açıklayan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
