Türkiye'de öğrenim gören Filistinliler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe ediyor

Türkiye'de üniversite eğitimi gören Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ailelerinden haber alamadıklarını, onların hayatından büyük endişe duyduklarını belirtti.

Ankara Üniversitesinde öğrenim gören Filistinliler, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın organize ettiği yemekte bir araya geldi. Yemekte söz alan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile hastanenin bombalanmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bazı öğrenciler, Gazze'deki elektrik ve internet kesintileri nedeniyle aileleriyle hiç iletişim kuramadıklarını, bazıları da savaşın başından beri sadece bir mesajla iletişim kurabildiklerini anlattı.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Naser Alsalehi, ailesiyle çok zor iletişim kurduğunu belirterek, "Gazze'de evimizin yanındaki evi bombalamışlar ve ailem benden saklamış. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Zar zor görüştüğümde 'Üniversiten nasıl?' diye beni sordular. Doktor ağabeyim sakatlandı ama yine hastaneye gidiyor ve çalışıyor. Durum bu." diye konuştu.

"İsrail'in vahşi saldırılarının artık durdurulması lazım"

Tıp Fakültesi öğrencisi Raşid El Okka ise AA muhabirine, Gazze'deki ailesiyle günlerdir iletişim kuramadığını söyleyerek, "5 kardeşim, annem babam var ama yaşayıp yaşamadıklarını hiç bilmiyorum. Bu hastane saldırısı bizim evimize de epey yakın olduğu için çok endişeliyim. Ailemin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum ama onlara ulaşamıyorum. Hayatta olup olmadıklarını takip etmek için Sağlık Bakanlığınca yayımlanan şehit listesine bakıyorum." dedi.

Gazze'deki en vahşi savaşın son dönemde yaşandığına işaret eden El Okka, "İsrail'in vahşi saldırılarının artık durdurulması lazım. Filistin halkı olarak en temel hakkımız olan kendi ülkemizde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu gördüklerimden sonra okuduğum bölüm o kadar anlamsızlaştı ki..."

Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Hajjar da akrabalarının çoğunluğunun Filistin'deki evlerinin bombalandığını, sığınacak yerlerinin olmadığını anlattı.

Bölgedeki internet ve elektrik kesintisi dolayısıyla iletişim kurmanın çok zor olduğunu dile getiren Hajjar, "Bu gördüklerimden sonra okuduğum bölüm şu an o kadar anlamsızlaştı ki. İnsan haklarını icat edenler olarak onların söylediklerini biz öğreniyoruz ya; bu uluslararası hukuk o kadar anlamsız ki artık." diye konuştu.

Ankara Üniversitesinden Filistinli öğrenciler için yardım kampanyası

Öğrencilere hitap eden Rektör Ünüvar da üniversitelerinde 127 Filistinli öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan olayların yürekleri yaktığını belirten Ünüvar, en son 2 gün önce Gazze'deki hastaneye düzenlenen ve 471 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Üniversite olarak konuyla ilgili senato kararları aldıklarını bildiren Ünüvar, şunları kaydetti:

"Kararımızda, Ankara Üniversitesi olarak, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere irade ve sorumluluk sahibi tüm uluslararası kuruluşları saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için göreve davet ettik. Senatomuz ayrıca üniversitemizde okuyan Filistinli öğrenciler için yardım kampanyası kararlaştırdı. Öğrencilerimizin büyük kısmı bırakın yardım almayı, ailesinden haber alamıyor. Akademik ve idari personel olarak bu öğrencilerimizin bahar dönemi öğrenim harçlarını karşılamayı düşünüyoruz."

Özellikle ailesi Gazze'de yaşayan Filistinli öğrencilerin, aileleriyle iletişim kuramadığını dile getiren Ünüvar, "Her insanın hayatı değerlidir, her insan mukaddestir. Bizim inancımıza göre insan hayatı korunması gereken nihai hedeftir. Oradaki insanların hayatının korunması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, bölgede iki egemen devlet olması yönünde görüşü bulunduğunu belirten Ünüvar, BM'nin de bu çerçevede hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Savaşın sona ermesi dileğinde bulunan Ünüvar, "Biz daimi barışı savunuyoruz." dedi.