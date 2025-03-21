Türkiye'de Nüfusun Yaşlanması ve Düşük Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,51 ile Avrupa Birliği'nin de altına indiğini; öte yandan, 65 yaş ve üstü nüfusun 9 milyonu aştığını belirterek, "Veriler nüfusumuzun geleceği konusunda alarm veriyor" dedi. Baran, Türkiye'de doğurganlık hızının azalıp, yaşlı sayısının artmasının ekonomik, sosyal ve toplumsal bir konu olarak değerlendirilip önlem alınması gerektiğini kaydetti.

ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Başkent'te yaşlı bakım hizmeti veren işletmelerin temsilcileri ve konuyla ilgili bazı derneklerin katılımı ile ATO Duatepe Salonu'nda "Yaşlılara Saygı Etkinliği" gerçekleştirdi.

ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Naz Öztürk'ün açılışını yaptığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, yaşlılık konusunun sadece bireysel ya da aileyi değil tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, nüfusun yaşlanması ve yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyledi. Türkiye'de doğurganlık hızının azaldığına dikkat çeken Baran, "Türkiye olarak son 10 yıla kadar doğurganlık hızının azaldığını Avrupa ülkelerindeki örneklerden görüyorduk. En yakından bildiğimiz de 60'lı yıllardan beri işçi gönderdiğimiz Almanya'ydı. Almanya'da sorun o kadar büyüdü ki, bugün iş insanları, şirketlerini devredecek genç nesil bulamıyor. Türkiye 2023 yılında 1,51 doğurganlık hızıyla 1,54 olan Avrupa Birliği'nin altında kaldı. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusumuz, 2019 yılında 7,5 milyon kişiyken, 2024 yılında 9 milyonu aştı. Veriler nüfusumuzun geleceği konusunda alarm veriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürmesi, tüm sektörlerin devamlılığını sağlaması ve güçlü bir ülke olması için gençlere, çocuklara ihtiyaç olduğunun altını çizen Baran, "Türkiye'de doğurganlık hızının azalıp, yaşlı sayısının artması ekonomik, sosyal ve toplumsal bir konu olarak değerlendirilmeli, önlem alınmalı ve konuyla ilgili yeni politikalar üretilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor"

Yaşlıların sağlıklı, güvenli, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Baran, "Yaşlılarımız başımızın tacı. Onların sosyal hayatın içinde yer alması, aktif, sağlıklı, güvenli, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğu. Bu süreçte sağlık ve sosyal hizmetler sektörlerine önemli görevler düşüyor. Yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Ülkemizde yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bakanlıklar, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımız çalışmalar yürütüyor. Birlik ve beraberliğimiz, refahımız, huzurumuz, toplumsal gelişme ve ilerlememiz için yaşlıyı gence, yetişkini çocuğa merhamet köprüsüyle bağlamaktan başka yolumuz yok. Yaşlılarımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak, hepimizin üzerine düşen insanlık borcudur" diye konuştu.

ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Naz Öztürk'ün başkanlık ettiği ve 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Sabahat Altınışık, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sungurluoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülay Uzun, Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, Ankara Özel Yaşlı Bakım Evleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Eda Malkoç, Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerife Zekiye Özmut ile ATO üyesi yaşlı bakım merkezlerinin temsilcileri yer aldığı toplantıda, KDV oranları başta olmak üzere sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.