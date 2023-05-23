Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerin korunması için çocuklara farkındalık eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'de eğitim ve saha çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'de eğitim ve saha çalışması yapıldı.

Türkiye'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla düzenlenen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında Antalya'da başlayan nesli tehlikedeki türlerin korunmasına yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmasının ikincisi Mardin'de yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları ve uzmanlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulundan 100 öğrenciye eğitim verdi.

Doğa Koruma Merkezi tehlikedeki türler eğitim uzmanı Banu Gündoğan, projeyle Türkiye Tür Koruma Stratejisi'nin oluşturulması ve Tür Eylem Planlarının hazırlanması için tehlike altındaki türlerin öncelikle dirilmesine yönelik metodoloji oluşturulması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasın hedeflendiğini söyledi.

Ortaokul öğrencilerini hedef kitle olarak seçtiklerini belirten Gündoğan, şöyle konuştu:

"Çevrelerinde doğa ile ilgili biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramların farkında olmalarını istiyoruz. Hedef kitle olarak çocukları seçmemizin bir çok önemli nedenleri var. Onların yaratmak isteyeceği değişim, iyileşme ile çevrelerini, illerini, bölgelerini etkileyebilir. ve geleceğe onlar şekil verebilir. Ona inanıyoruz, onun için çocukları çok önemsiyoruz."

Gündoğan, çocuklara yönelik doğa farkındalık eğitimlerin Ankara, Çanakkale ve Trabzon'da devam edeceğini aktardı.