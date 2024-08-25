Türkiye'de nadir görülüyordu, yaralı halde bulundu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu, ekiplerin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Türkiye'de nadir görülen bal porsuğu, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulundu. İlçeye bağlı Akkoşan köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde vatandaşlar tarafından fark edilen bal porsuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alındı. Yaralı olduğu belirlenen bal porsuğu, tedavi edilmek üzere Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Buradaki tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.