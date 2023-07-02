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Türkiye'de mültecilere yönelik provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de mültecilere yönelik provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşanan olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da yaşanabileceği yönünde provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Türkiye Fransa Güncel Haberler

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