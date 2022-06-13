'Türkiye'de kültürel sanat alanı gelişiyor'

Türkiye'deki yaratıcı endüstrinin gelişimine dair açıklamalarda bulunan oyuncu Emre Almas, "Yayıncılık, film ve müzik endüstrisi başta olmak üzere farklı başlıklar yaratıcı endüstrisi içerisinde değerlendirilir. TÜİK verileri, son 10 yıl içerisinde Türkiye'de yaratıcı endüstrinin hızlı bir gelişme içerisinde olduğunu gösteriyor. Yine TÜİK verileri, kültür endüstrisine ciro bakımından en çok katkıyı sinema filmi ve TV programı sektörlerinin gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Sinema sektörüne yapılan yatırımlar, yaratıcı endüstri alanının hızlı bir gelişme içerisinde olabilmesi adına çok önemli. Bu nedenle sinema sektörü içerisinde yer alan şahıs ve firmaların, yeni projelerle sektörü hareketlendirmesi çok önemli" dedi.

İstanbul'da Film Sektörünün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan oyuncu Emre Almas, "İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2016 yılında yayınlanan araştırmaya göre kültür ekonomisi içerisinde en büyük pay sinema filmi, video ve TV programlarına ait. Türkiye'de TV izleme ve sinemaya gitme oranı oldukça yüksek. Bu durum kültür endüstrisi içerisinde sinema sektörünün önemli bir yer edinmesini olanaklı hale getiriyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar da sinema sektörünün ülke ekonomisi için ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Her ne kadar pandemi döneminde dünya çapında sinema sektörünün dalgalanma yaşadığını gözlemlemiş olsak da pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte sinema sektörünün de bir toparlanma içerisinde bulunduğunu belirtmek olanaklı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI OLDUKÇA BÜYÜK"

Türkiye'de kültürel sektörlerin ülke ekonomisine etkisinin bir hayli fazla olduğunun altını çizen Almas, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Yapılan araştırmalar, 2009-2013 yılları arasında kültür ekonomisi cirolarının yıl içerisinde artış gösterdiğini ifade ediyor. 2009 yılında 2 milyar lira civarında ciroya sahip olan sinema filmi, video ve TV programı faaliyetleri 2013 yılında yaklaşık 4 milyar lira civarına ulaşmıştır. Bu ise kısa bir süre içerisinde bu alanda gelişmeler yaşandığını gözler önüne seriyor. Sinema sektörüne yapılan yatırımlar, sektörün çok daha hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayacak gibi duruyor."

Demirören Haber Ajansı / Güncel