Türkiye'de Konaklama Sektöründe Nisan Ayında Doluluk Oranı Yüzde 41,12'ye Yükseldi

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Türkiye'de işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı nisan ayında geçen yıla göre artış gösterdi. Yabancı ziyaretçilerin payı da artarak Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı büyümesine katkı sağladı.

İşletme ve basit belgeli konaklama tesisleri nisanda yüzde 41,12 oranında doldu.

Türkiye'de konaklama sektörü, nisan ayında doluluk oranı, geceleme sayısı ve kalış süresindeki artışla toparlanma sürecini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mart ayında yüzde 26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek yüzde 39,74'ten yüzde 41,12'ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.

Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928'i yabancı, 5 milyon 942 bin 467'si yerli ziyaretçilere ait oldu.

Konaklama tesislerinde 6 milyon 6 bin 797 kişi ağırlanırken, bunun 2 milyon 955 bin 829'u yabancı, 3 milyon 50 bin 968'i de yerli ziyaretçilerden oluştu.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi.

Açıklamada, Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı yükselişinin devam ettiği, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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