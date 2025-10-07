Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 yıl aradan sonra gerçekleştirilen " Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024"ün tamamlandığını belirterek, "Elde edilen veriler hem mevcut politikalarımıza hem de gelecekteki çalışmalarımıza yön vererek, veri odaklı politikalar geliştirmemize katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında Marmara Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024"ün sonuçlandığını ve temel bulguların kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeden sürdürdüğümüz mücadelede bugün bilimsel verilere dayalı, çözüm odaklı ve bütüncül önleme stratejileriyle birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Bu araştırmadan elde edilen veriler, hem mevcut politikalarımıza hem de gelecekteki çalışmalarımıza yön vererek, veri odaklı politikalar geliştirmemize katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşüldü

Araştırmanın, 10 yıl aradan sonra gerçekleştirildiğini ve Türkiye'nin coğrafi, demografik ve sosyoekonomik özelliklerini yansıtan temsiliyet düzeyi yüksek geniş bir örneklem üzerinde, 18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşülerek yapıldığını kaydeden Göktaş, araştırmayla daha önce ele alınmayan dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet türlerine dair de ilk kez kapsamlı veriler elde edildiğini bildirdi.

Araştırmada kullanılan yöntemlerin, uluslararası kuruluşların kriterleriyle uyumlu olduğunu aktaran Göktaş, çalışmanın uluslararası veri tabanlarında Türkiye'yi temsil edecek güvenilir bir referans kaynağı olacağını vurguladı.

Araştırmanın bundan sonra her 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmanın sonuçlarını sadece bir raporla sınırlamıyoruz. Verileri, yapay zeka destekli analizlerin de yapılabildiği, kamuoyuna açık bir dijital platformda erişime sunacağız. Böylece akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları kadına yönelik şiddeti tüm yönleriyle inceleyebilecek. Amacımız şeffaf ve toplumsal fayda üreten bir veri kültürü inşa etmek ve ilgili paydaşlarımızla birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelemizi daha etkili kılmaktır."

"Artan tehditleri görmezden gelemeyiz"

Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nı yıl sonuna kadar kamuoyuna açıklayacaklarının bilgisini vererek, "Yeni dönem eylem planımızla veriye dayalı, izlenebilir ve toplum temelli politikaları hayata geçiriyoruz. Ayrıca 81 il için ayrı ayrı İl Eylem Planları hazırlıyoruz. Bu planlarla her ilin kendi dinamiğine, ihtiyacına ve risk alanlarına göre çözüm üretilmesine katkı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Genç kadınlara yönelik şiddetin öncüllerine ve dijital şiddetle mücadeleye odaklanacaklarını kaydeden Göktaş, "Şiddet döngüsünü daha başlamadan kırmayı hedefliyoruz. Araştırma bulgularının da işaret ettiği üzere dijital ortamlarda artan tehditleri görmezden gelemeyiz. Siber zorbalık, özel hayatın ihlali, dijital takip, sosyal medya üzerinden taciz gibi yeni şiddet biçimlerine karşı özel eğitim modülleri geliştiriyoruz. Bu eğitimleri üniversite, yurtlar ve gençlik merkezlerinde uygulayarak gençlerimizi bilinçlendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddet mağduru kadınlara yönelik travma odaklı profesyonel destek programlarını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bilimsel temele dayalı olarak geliştirilmiş programlarla, bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları gibi yöntemlerle kadınların psikososyal olarak güçlenmesine destek sağlayacağız. Ayrıca, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmek için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde hareket ederek İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle entegre bir destek ağı oluşturacağız."

"Şiddetle mücadele güçlü bir irade ve topyekun bir duruş ile mümkündür"

Şiddetle mücadelede önemli yapılardan 81 ilde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) daha etkin, daha işlevsel hale getirildiğine işaret eden Göktaş, "ŞÖNİM'lerimizi Acil Müdahale, Tedbir Takibi, Mağdur Destek, Fail Müdahale ve Toplum Temelli Önleme gibi temel birimleri içerecek şekilde yapılandırıyoruz. Bu sayede hem mağdura hem faile hem de topluma yönelik çok yönlü ve bütüncül bir önleme ve müdahale sürecini işleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara bütüncül bakış açısıyla istikrarlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti açık bir insan hakkı ihlali olarak görüyor, tek bir vakaya dahi göz yummayacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak şunu biliyoruz ki, şiddetle mücadele güçlü bir irade ve topyekun bir duruş ile mümkündür. Amacımız, şiddet mağduru tek bir kadının dahi kalmadığı bir geleceği hep birlikte inşa etmektir."