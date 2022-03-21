Türkiye'de işçi ölümleri neden önlenemiyor? I "Her yıl 6 Soma katliamı" - Haberler

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Türkiye'de işçi ölümleri neden önlenemiyor? I "Her yıl 6 Soma katliamı"

DailyMotion.com - Güncel
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, Türkiye'de geçen sene en az 2.170 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, Türkiye'de geçen sene en az 2.170 işçi hayatını kaybetti. Son 9 senede ise en az 17 bin 83 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin çoğu, önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre, işverenler için işçi ölümlerinin "maliyet"i iş güvenliğini sağlamaktan daha ucuz… Oysa iş güvenliği mevzuatı uygulansa çoğu ölümün önüne geçilebilir.

DailyMotion.com / Güncel

İş Güvenliği, Türkiye, işçi, Güncel, Haberler

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