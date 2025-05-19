Türkiye'de İlk Melodili Yol Uygulaması Start Aldı

Türkiye'de İlk Melodili Yol Uygulaması Start Aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, melodili yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez Ankara'da hayata geçirildiğini açıkladı. Bu yenilik, araçların belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturmasını sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın çalışma şekliyle ilgili, "Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor." bilgisini verdi.

Uraloğlu, oyuklar veya işaretlemelerin, araçlar belirli hızla yoldan geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlandığını belirterek, bunların, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırıldığını ve sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve seslerin birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağladığını ifade etti.

Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini bildiren Uraloğlu, "Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkisinde tamamlandı, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildi. 12 Mayıs'ta başlattığımız çalışmalar 16 Mayıs'ta sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar." ifadesini kullandı.

"Uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz"

Bakan Uraloğlu, uygulamanın ikinci etabı için çalışmaların 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde Kertek mevkisinde başlatıldığını belirterek, "Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler artıyor. Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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