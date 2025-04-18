Türkiye'de İlk Kez Kerkeneze Uydu Verici Takıldı

Türkiye'de ilk defa uydu vericiyle takibe alınan kerkenez, bilim insanlarınca anlık olarak izleniyor.

KuzeyDoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürdüğü kuş halkalama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Gönüllülerce sürdürülen çalışmalarda, yakalama ağlarına takılan kuşlar halkalanarak doğal ortamına salınırken, bazı önemli türler ise uydu vericiyle takibe alınıyor.

Genellikle yırtıcı türlerin uydudan izlendiği çalışmalar kapsamında bu kez, ağlara takılan kerkeneze (Falco tinnunculus) KuzeyDoğa ekibi uydu verici takıp doğal ortamına saldı.

Bir gün sonra Ermenistan'a ulaştı

Türkiye'de daha önce uydu verici takılmayan kerkenez, 8 Nisan'da doğal ortamına bırakıldı. Aynı gün içinde Aras Nehri vadisini kullanarak Iğdır üzerinden uçup 183 kilometre yol kateden ve 1 gün sonra Ermenistan'a ulaşan kerkenez, o tarihten bu yana Ermenistan'ın Urtsadzor köyünde yaşamını sürdürüyor.

Bu yolculuğu boyunca en fazla 1426 metre yüksekliğe çıkan ve saatte 33,5 kilometre hıza ulaşan kerkenezin anlık verileri bilim insanlarınca izleniyor.

"İlk kez bir kerkeneze verici taktık"

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, merkezlerindeki halkalama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda uydudan kuş türlerini takip etmeyi sürdürdüklerini anlatan Tutar, "Türkiye'de ilk kez bir kerkeneze verici taktık. Bu kerkenez yetişkin bir dişi, yaklaşık 190 gram ağırlığında ve 6 gramlık bir verici taktık. Şu an verilerini takip ediyoruz." dedi.

Kerkenezin doğadaki önemli türlerden biri olduğunu ve uydu vericiden gelecek verilerin önemli olduğunu ifade eden Tutar, "Çok hızlı bir şekilde yer değiştirdi. Yırtıcı kuşların hareketlerini takip etmek daha önemli çünkü onlar göç esnasında daha çok boğaz kısımları takip ederek yol alıyorlar." diye konuştu.