Türkiye'de İlk Çocuk Derneği Kuruldu

Avrupa Birliğine (AB) uyum çalışmaları doğrultusunda 18 yaşından küçüklere dernek kurma ve üye olma hakkı getiren yasanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de 17'inci ve Bilecik'te ilk çocuk derneği kuruldu.

"Mun" adı verilen derneğin yönetim kurulu üyeleri 15-18 yaş grubu 7 lise öğrencisinden oluşuyor.

İlk hedeflerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu simülasyonu olarak İngilizce küresel sorunlara çözüm aramayı ve aynı zamanda eğlenceli sosyal etkinlikler yapmayı planlıyor.

"Hayata bir adım önde" sloganıyla hareket eden üyeler, belediye başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından çalışmalarına destek isteyecek.

Derneğin kurucu başkanı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sueda Bozkaya (15), AA muhabirine, Türkiye'nin 17'incisi olan çocuk derneğini Bilecik'te kurmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bozkaya, 15-18 yaş grubunda lise öğrencilerinden oluşturdukları derneği kurarken yaşıtlarının desteğini aldığını anlattı.

Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları düzenlemek ve katılımlar sağlamanın yanında sosyal etkinlikler düzenlemek istediklerini aktaran Bozkaya, şöyle konuştu:

"Akranlarımızın kişisel gelişimlerine, özgeçmişlerine katkı sağlamak da hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuk derneği olduğu için ülkemizde gerçekten değerli bir konumda. Yaşıtlarımın katılımlarıyla özgeçmişlerine katkı sağlayabilmelerini umuyorum. Bu konuda 12-18 yaşlarındaki katılımcılardan da katılımlarını bekliyoruz. Çünkü gerçekten bu kişisel gelişimimize ve özgeçmişimize faydalı olabilecek bir aktivite. Çok da vaktimizi harcayacak, zamanımızı alacak bir çalışma değil. Kendi yararımıza olmayan sosyal medya gibi vaktimizi öldüren platformlar yerine bu tarz aktivitelere katılmak, bizi daha yetkin bireyler yapacaktır."

Derneğin başkan yardımcısı Beyza Üstün (15) de arkadaşının teklifi üzerine derneğe üye olduğunu ve destek olmak istediğini, kendilerini geliştirme ve üniversite eğitimlerine fayda sağlayacağına inandığını dile getirdi.