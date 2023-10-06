Türkiye'de ilk bitki hastanesi Konya'da açıldı

KONYA - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek ve bölge çiftçisine açık olacak ilk bitki hastanesi niteliğindeki Türkiye'deki ilk Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan, ilk bitki hastanesi niteliğindeki Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği açıldı. Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğinde tarımsal üretimdeki hastalıklar, üretim rekoltesi için çalışmalar, bitkinin sorunlarını ve susuz tarımla ilgili ortaya çıkan sorunlara karşı araştırma yapılacak.

"Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğimiz önemli düzeyde AR-GE potansiyeline olacaktır"

Üniversitenin konferans salonundaki açılış töreninde konuşan kliniğin kurucusu Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Hastalıkları Uzmanı, Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, "Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde geniş bir uygulama alanına sahip olması ülkemizde yürütülen çalışmalarda başka bir çalışmanın şu ana kadar belirlenmemiş olması nedeniyle de Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğimiz önemli düzeyde AR-GE potansiyeline olacaktır. Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği öncelikle bölgemizde ve Türkiye genelinde farklı bitkilerde büyük sorunlar oluşturan hastalık etmenlerinin durumunun belirlenmesi, tohumluk materyallerde bulunan patojenlerin belirlenerek bunlara uygun mücadele teknolojilerinin geliştirilmesi ve buradan elde edilecek sorunlarla günümüz koşullarına günümüz teknolojilerine uygun olan yapının oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

"Son derece başarılı sonuçlarımız var"

Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, "İklim değişikliği günümüzün en büyük sorunlarından ve tehditlerinden birisidir. Küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan sıcaklık artışları ve bunun dolayısıyla kuraklık sorunları giderek artmaktadır. Bu şunu göstermektedir: Önümüzdeki yıllar içerisinde tarımsal yapımızı farklı yönlerde değiştirmemiz ve bununla ilgili yeni teknolojileri geliştirmemiz gerekmektedir. Bunlar içerisinde de yeni teknolojilerde akıllı tarım uygulamaları, derin öğrenme, yapay zeka uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik özel tekniklerin kullanımı gerekmekte. İşte laboratuvarımız bu kliniğimiz bunlar için de özel araştırmalar gerçekleştirecektir. Konya'nın çok özel kurak veya daha farklı bitkilere sahip alanlarından örnekler aldık. Buradan yaklaşık 4 bin civarında yeni özel bakteri elde ettik ve bu bakterileri bitki hastalıklarına karşı kuraklığa karşı iklim değişikliğinden oluşan streslere karşı kullanabilir miyiz denedik. ve buradan büyük bir mutlulukla da söyleyebiliriz ki son derece başarılı sonuçlarımız var. Artık bunlar ticari olma aşamasına kadar geldi. Tabii bundan bir sonraki aşamamız elde ettiğimiz bu mikroorganizmaları bu faydalı bakterileri, faydalı mikroorganizmaları nano teknolojik yöntemlerle bitki üzerinde daha etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz araştırıyoruz. Bunda da bir bayağı bir yol almış durumdayız ve bundan kastımız şudur: Faydalı bakteriyi elde ederiz. Bitki üstüne verdikten bir süre sonra bakteri canlılığını kaybetmeye başlayabilir. Çünkü kurak ve sıcak koşullara tabiyiz. Ancak yeni nano teknolojik yöntemlerimizle bitkinin yüzeyinde bu faydalı mikroorganizmaları daha uzun süre tutabilecek ve etkililiklerini arttırabilecek düzeyleri yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu hastalıklar bir beladır, tarımın çöküşüdür ya da hastalığı def edersek kurtuluşudur"

Kliniğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Bu hastalıklar bir beladır, tarımın çöküşüdür ya da hastalığı def edersek kurtuluşudur. O yüzden çok önemlidir. Bütün bu doğaçlama söylediklerimin neticesinde inşallah umuyorum ki üniversite çok daha öteye gider. Çok basit gelebilir ama bir laboratuvar ortamında, birisi işte mikrobu bulmuş bakteriyi bulmuş, faydalıyı zararlıyı ayırmış. Hasta bir kök çürüklüğü iyileşmiş. Hakikaten çok etkilendim ben. Bazılarına göre sıradandır ama bana göre çok önemli. Bütün marifet ise bundan sonraki nedir biliyor musunuz? Bütün mesele bundan sonrasını üniversite, kurum iş birliğini çok sağlıklı hale getirmek lazım. Her şey yapılır iyi niyet çerçevesinde helal ve hukuklu, akla yatan her şey yapılır, uygulanır. Bazen denersin ama AR-GE dediğin şey de bu başarılı bir sonuca gitmek, sağlıklı bir sonuca gitmek. Çok sağlıklı sonuçlar alabiliriz" diye konuştu.

Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilerimizin ürünlerindeki tedavilerde dışa bağımlılığını bitirecek çalışmaların yapılacağı, bitkilerdeki hastalıkların teşhisini ve tedavisini ön planda tutarak, çiftçiye yol gösterecek, en önemlisi tarımsal üretimde ürün kayıplarını engelleyecek olan Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği'nin açılışını Konya Gıda ve Tarım Üniversitemizde gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimizi her türlü ürün hastalığında buraya davet ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kliniğin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Erkoyuncu, kliniği gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.