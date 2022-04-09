Türkiye'de ikinci uydu vericili saz kedisi 'Serçin' oldu

TÜRKİYE'de nesli tehlike altındaki türlerden olan saz kedileri üzerine yapılan araştırmalar kapsamında, 'Latmus'un ardından 'Serçin' adı verilen saz kedisi de uydu vericisiyle takibe alındı.

Yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından, Türkiye'deki popülasyonu azalan, nesli tehlike altındaki türlerden saz kedilerinin (Felis chaus), durumunu anlamak ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen 'Saz Kedisi Projesi' kapsamında dün gece bir sürpriz daha yaşandı.

Dr. Mengüllüoğlu, Serçin'in GPS uydu verici takılmasına ilişkin çalışmalara destek veren Aydın DKMP Söke Şefi Erdinç Kutsal ve eşi Selda Kutsal'a da teşekkür etti. Saz kedileriyle ilgili Türkiye'deki en kapsamlı olan bu 2 yıllık bir proje kapsamında toplamda 10 saz kedisine GPS uydu verici takılması hedefleniyor.