Türkiye'de İki Yılın Ardından Maskesiz İlk Gün - Haberler

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Türkiye'de İki Yılın Ardından Maskesiz İlk Gün

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de Corona virüsü salgınında iki yıl önce getirilen bütün alanlarda maske takma zorunluluğu, sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları hariç tüm kapalı alanlarda kaldırıldı.

Türkiye'de Corona virüsü salgınında iki yıl önce getirilen bütün alanlarda maske takma zorunluluğu, sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları hariç tüm kapalı alanlarda kaldırıldı. VOA Türkçe, İzmir ve İstanbul'da yaşayanlara maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini sordu

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İzmir, Güncel, Haberler

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