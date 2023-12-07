Türkiye'de Havacılık Sektörü Hızla Büyüyor

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nde havacılık sektörünün gelişmesi, kalifiye eleman ihtiyacı ve gençlerin sektöre olan ilgisi konusunda açıklamalar yapan Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tüzün Tolga İnan, Türkiye'de havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi. İnan, "Gençlerin pilotluğa ilgisi yüksek. Üniversitelerin pilotaj bölümleri son yıllarda yüzde 100 oranında doluyor. Uçmayı seven, dünyayı keşfetmek isteyen ve yüksek maaş beklentisi olan gençler tercih ediyor" dedi.

Hava yolcu trafiği sıralamasında dünyada ilk altı, Avrupa'da ise ilk üç sırada yer alan Türkiye'de hızla büyüyen havacılık sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı da artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tüzün Tolga İnan, Hava taşımacılığının başını çektiği gelişimin, sivil havacılık eğitim kurumlarının da gelişimini zorunlu hale getirdiğini belirtti. İnan, "Sivil havacılık faaliyetleri yaygınlaşmakta ve kalifiye istihdam ihtiyacı artıyor. Dünya hava yolcu trafiği sıralamasında ilk altı, Avrupa hava yolcu trafiği sıralamasında ise ilk üçte yer almaktayız. 2003 yılında 65 bin çalışanın istihdam edildiği sektörde günümüz itibariyle bu sayı 260 binleri geçti ve istihdam edilen çalışan sayısı yılda ortalama 10 bin olmak üzere toplamda 200 bin arttı. Sivil havacılık sektöründe ileri bir seviyeye ulaşıldı. Bahçeşehir Üniversitesi olarak tüm havacılık işletmelerine ve akademik kurumlara güncel ve kaliteli bilgilerle donatılmış havacı personel yetiştirmek vizyonu ile eğitim veriyoruz. Bu eğitim yılında 300 öğrencimizin eğitim gördüğü Pilotaj Bölümümüz, ilk mezunlarını Haziran 2023 itibariyle verdi ve havayollarında istihdam ediliyorlar" diye konuştu.

"HAVACILIKTA KALİFİYE PERSONEL İHTİYACI ÇOK ÖNEMLİ"

Havayolu taşımacılığında hata payı çok düşük olduğu için kalifiye personel ihtiyacının çok önemli olduğuna dikkat çeken İnan, Türkiye'de her yıl pilot sayısının yüzde 10 arttığını belirtti. Başta pilotluk olmak üzere kabin görevlisi, uçak teknisyeni, loadmaster, dispeçer, hava trafik kontrolörü, uçak mühendisi ve yer işletme alanında harekat, yolcu ve kargo hizmetlerinin günümüzde gençler arasında popüler meslekler arasında yer aldığını dile getiren İnan, bu mesleklere istihdam imkanının gelecekte de devam edeceğini vurguladı. Üniversitelerin pilotaj bölümlerinin kontenjanının her yıl dolduğunu belirten İnan, "Gençlerin tercih etme nedenlerinin başında dünyayı keşfetme isteği, mesleğin olanakları ve yüksek maaş geliyor. Havacılık sektöründe çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyem bu işin severek yapılması gereken bir meslek olduğunu bilsinler" dedi.