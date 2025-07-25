Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Kenan Yüksel, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Sıcaklıkların bazı illerde 45 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, yarın sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden artış olacağını bildirdi.

Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Pazartesi günü Ankara'da tahmin edilen en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağını ifade eden Yüksel, İzmir'de sıcaklıkların 39 ila 40 derece civarında, İstanbul'da ise 35 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Sıcaklık artışının gelecek hafta çarşamba gününe kadar süreceğini belirten Yüksel, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların birkaç derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi.

Bazı illerde tahmin edilen en yüksek sıcaklık değerlerini de paylaşan Kenan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ankara'da 40, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 derece bekleniyor. Antalya'da termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. En yüksek değer olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa il merkezlerinde 45 ila 46 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte Aydın'da 43, Muğla'da 41, Konya'da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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