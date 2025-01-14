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Türkiye'de Hava Durumu: Yağış Geçişleri Bekleniyor

Türkiye'de Hava Durumu: Yağış Geçişleri Bekleniyor
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Yurt genelinde hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve buzlanma uyarıları yapıldı.

Türkiye genelinde hafta sonunda Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceği, yurdun büyük bölümünde ise yağış beklenmediği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yurdun batı ve iç bölgelerinde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde görülecek yağışlardan sonra, cuma itibarıyla yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, yağışların kıyılarda yağmur, rakımın 400-500 metrenin üzerinde olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve 1000 metrenin üzerinde olduğu yerlerde ise yer yer kar yağışı şeklinde görüleceğini belirtti.

Çelik, Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli rüzgar ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde sağanak beklendiğini söyledi.

Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini ifade eden Çelik, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamıyla İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak yağışların kıyı kesimlerde yağmur, rakımın 800 metre üzerinde olduğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını kaydetti.

Çelik, "Cuma günü, karne gününde sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışlar bekliyoruz. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentimiz var. Hafta sonunda ise sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış geçişleri göreceğiz, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz yok." diye konuştu.

Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren sis görülebileceğini aktaran Çelik, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ihtimaline karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, rakımı yüksek yerlerde karla karışık yağmur görüleceğini bildirdi.

Çelik, Ankara'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Perşembe günü hava çok bulutlu olacak, cuma gününden itibaren ise 3-4 gün boyunca Ankara'da yağış beklentimiz yok." dedi.

Sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını bildiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 5 ila 7 derece, en düşük sıcaklıkların ise -2 dereceyi göreceğini dile getirdi.

İstanbul'da yarın yağmur beklentisi olduğunu ve perşembe günü de günün ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağmur görülebileceğine vurgu yapan Çelik, cuma gününden itibaren İstanbul'da birkaç gün boyunca yağış görülmeyeceğini ve havanın parçalı az bulutlu olacağını aktardı.

İstanbul genelinde düşük sıcaklık beklenmediğini ifade eden Çelik, en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelerde olacağını ancak gece sıcaklıklarının 1 ila 2 dereceye düşebileceği uyarısında bulundu.

Çelik, perşembe gününden itibaren il genelinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.

İzmir'de sadece yarın sağanak beklendiğinin altını çizen Çelik, perşembe gününden itibaren il genelinde yağış görülmeyeceğini ve yarın 13 derece olan sıcaklığın ilerleyen günlerde 15 ila 16 derecelere çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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