55 Göçmen Kaçakçısı Ve 972 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ve 972 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Denetimler, İlgili kurumlar ve 28 bin 581 personel ile birlikte gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde, 55 göçmen kaçakçısı ve 972 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçe yönelik denetim yapıldığını duyurdu.

9'u yabancı uyruklu olduğu belirtilen 55 göçmen kaçakçısı ve 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 972 göçmenin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

" Türkiye ; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca;28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

