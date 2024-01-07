Türkiye'de Gıda Fiyatları Dünya Ortalamasının Üzerinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de 40 aydır aralıksız artıyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi'ne göre 2023 yılında dünyada gıda fiyatları yüzde 10 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise aynı dönemde Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 72 yükseldi. 'Tarım ülkesiyiz, Avrupa'da tarımda birinciyiz' diyoruz ama dünyada en fazla gıda fiyatı yüksek olan ülkelerden biriyiz. Temel neden AKP zihniyetinden kaynaklanıyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı gıda endeksini değerlendiren Adem bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"HALKIN HİSSETTİĞİ ENFLASYON YÜZDE YÜZÜ AŞMIŞ DURUMDA: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün, geçtiğimiz gün açıkladığı gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi'ne göre 2023 yılında dünyada gıda fiyatları yüzde 10 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise aynı dönemde Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 72 yükseldi. Türkiye, gıda fiyatlarında son bir yıllık dönemde dünya ile tamamen ayrıştı. Dünyada 40 aydır gerileyen gıda fiyatlarının, Türkiye'de artmaya devam etmesi nedeniyle aradaki makas tümden açıldı. Türkiye'de yıllık gıda enflasyonundaki artış oranı bile örtülü TÜİK verilerine göre yüzde 72. Türkiye; Venezuela, Arjantin, Zimbabve, Surinam, Lübnan, Mısır'dan sonra dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip 7'nci ülke. Halkın hissettiği enflasyon zaten reelde yüzde 100'ü aşmış durumda.

TARIM ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞININ EN ÖNEMLİ NEDENİ YÜKSEK GİRDİ MALİYETLERİ: Ülkemizdeki yüksek enflasyonun en önemli etkenlerinden birini yüksek gıda fiyatları oluşturmaktadır. Her ay açıklanan enflasyon verilerinde fiyatı en fazla yükselen ürünler incelendiğinde ilk sırada yer alan 20 ürünün yarısından fazlasını her zaman gıda ürünleri oluşturmaktadır. Tarım ürünlerindeki fiyat artışının en önemli nedeni yüksek girdi maliyetleridir. Ülkemizde mazot, gübre, ilaç tohum başta olmak üzere tarımsal üretimin temel girdilerinin hepsi ya tamamen ya yüzde 80'e yakını ithal ediliyor. Kur artışı oldukça girdi maliyetleri de yükseliyor. Bu da tarımsal ürün fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

TEMEL NEDEN AKP ZİHNİYETİNDEN KAYNAKLANIYOR: Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi ürettiğine kota koyup o ürünü dışarıdan alan ve ona pazar oluşturan bir başka ülke yoktur. Tarımda üretimin ithalata dayalı olması ve üretimi gerçekleştirmeye yarayan gübre, ilaç ve mazot gibi ürünler ile ham madde maliyetlerinin yüksek olması. 'Daha pahalı üretim, daha pahalı tüketime' yol açıyor. AKP'nin genel hamlesi hiçbir hatayı kabul etmeme üzerine kurulu olduğu için her seferinde 'sorun yok, hata yok' deniliyor. O süreç bir şekilde geride bırakılmış gibi oluyor ama sorun çözülmediği için sonrasında tekrar ortaya çıkıyor. Tarım ülkesiyiz', Avrupa'da tarımda birinciyiz' diyoruz ama dünyada en fazla gıda fiyatı yüksek olan ülkelerden biriyiz. Temel neden AKP zihniyetinden kaynaklanıyor."