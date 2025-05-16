Türkiye'de Genç Nüfus Oranı %14,9

Türkiye'de Genç Nüfus Oranı %14,9
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Türkiye'de genç nüfus, toplam nüfusun %14,9'unu oluştururken, genç erkekler %51,2, genç kadınlar ise %48,8 oranında yer alıyor. 2030'da bu oran %14,8'e düşmesi bekleniyor. Genç nüfusun en fazla bulunduğu iller Hakkari, Şırnak ve Siirt olarak sıralanırken, en düşük oranlar Balıkesir, Muğla ve Ordu'da görülüyor.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 763 bin 159 genç bulunuyor, genç nüfus toplam nüfusun yüzde 14,9'una karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 14,9'unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 763 bin 159 kişi olarak hesaplanırken bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030'da yüzde 14,8'e, 2040'ta yüzde 12,2'ye, 2060'ta yüzde 10,3'e ve 2080'de yüzde 8,8'e gerileyeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 20,6'yla Şırnak ve yüzde 20,3'le Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 11,8'le Balıkesir, yüzde 12,1'le Muğla ve yüzde 12,2'yle Ordu olarak sıralandı.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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